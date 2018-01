La tempête pourrait laisser jusqu’à 45 cm de neige

Environnement Canada met en garde les citoyens du Nouveau-Brunswick: une «importante tempête hivernale» se dirige vers la province et elle pourrait laisser jusqu’à 45 centimètres de neige par endroit.

«De la neige parfois forte et de la poudrerie se formeront jeudi matin sur le sud du Nouveau-Brunswick et se propageront aux régions nord au plus tard en début d’après-midi», fait valoir l’agence fédérale dans un bulletin émis dans la nuit de mercredi à jeudi.

«La neige deviendra un mélange de pluie verglaçante et de grésil avant de finalement se changer en pluie sur les régions les plus à l’est jeudi soir. On prévoit une accumulation totale de 25 à 45 centimètres de neige», ajoute Environnement Canada.

Une quantité de pluie pouvant atteindre 10 millimètres est prévue sur les régions à l’est d’une ligne s’étendant de Bathurst à Grand Lac dans la nuit de jeudi à vendredi. Toutefois, certaines parties de la région de Fundy recevront des plus grandes quantités de pluie, soit de 20 à 30 millimètres.

Les vents du nord-est s’intensifieront de manière continue jeudi à l’avant de la tempête et souffleront probablement en rafales entre 70 et 90 km/h en fin de journée, ce qui réduira la visibilité dans la poudrerie. Les vents deviendront forts du nord-ouest en début de journée vendredi.

En raison des conditions météorologiques, l’entreprise Gateway recommande D’ÉVITER TOUT DÉPLACEMENT sur l’autoroute 1, entre St Stephen et Petitcodiac. Les conditions routières sont très mauvaises. — GRC N.-B. (@GRCNB) January 4, 2018

Ces vents très forts du nord-est occasionneront des niveaux d’eau plus élevés que la normale, ce qui pourrait causer de faibles inondations côtières le long des côtes faisant face au nord-est et à l’est des parties est et nord du Nouveau-Brunswick à la marée haute en fin de journée aujourd’hui et de nouveau à la prochaine marée haute à l’aube vendredi.

Jeudi midi, quelques annulations étaient déjà répertoriés. Ainsi, l’Université de Moncton, campus de Shippagan, a fermé ses portes à midi et pour toute la soirée. L’Université de Moncton, campus de Moncton, fermera pour sa part à 13h. La Ville de Dieppe a quant à elle annoncé que la collecte des ordures prévue sur son territoire vendredi était annulée.

La Ville de Fredericton a aussi procédé à plusieurs fermetures, à commencer par les bureaux de la municipalité, qui seront fermés dès midi, tout comme les arénas, et la piscine. Le service de transport en commun seront annulés dès 13h15.

Aéroports

Déja jeudi matin, le trafic aérien était perturbuer sur l’est du continent. Des vols à destinations des aéroports de Halifax, Moncton, Fredericton et Charlottetown ont notamment été annulés.

Plusieurs autres vols étaient retardés.

Les voyageurs sont invités à consulter les sites web des aéroports avant de s’y rendre afin de s’assurer que leur vol soit toujours à l’horaire.

Onde de tempête

Environnement Canada a également émis tôt jeudi matin un avertissement d’onde de tempête pour plusieurs secteurs québécois situés le long du fleuve Saint-Laurent.

La région d’Halifax, en Nouvelle-Écosse, est aussi à risque.

Pour le moment, les régions côtières du Nouveau-Brunswick semble épargnée.

L’avertissement d’onde de tempête signifie qu’il y a risque de débordement côtier en raison d’une combinaison de très forts vents lors du passage d’une tempête majeure et d’une période de marées à fortes amplitudes.

(Avec des extraits de La Presse canadienne)