Violent incendie dans un commerce de Beresford

L’année commence mal pour l’entreprise Chaleur Building Supplies à Beresford.

Un intense brasier a consumé deux entrepôts remplis de matériels et l’atelier des comptoirs situés en arrière du bâtiment principal, très tôt jeudi. Une chargeuse a été détruite. Deux camions ont cependant pu être déplacés à temps.

C’est l’employé de l’atelier, Jean-Paul, qui s’est aperçu qu’un ’incendie faisait rage en arrivant au travail.

«J’arrive toujours vers 7h15 et là, j’ai vu la boucane qui sortait par les corniches. Je n’aurais pas pu rentrer dans la shop. Comme je n’avais pas de cellulaire, j’ai vu de loin que mon collègue était présent donc j’ai couru vers lui et je lui ai demandé d’appeler le 911», raconte-t-il.

– Acadie Nouvelle: Béatrice Seymour

Les pompiers de Beresford ont abouti sur les lieux assez rapidement.

La caserne est située très près des lieux du sinistre.

Les pompiers ont obtenu l’aide de leurs confrères de Bathurst et, deux heures plus tard, ils combattaient toujours le feu, même s’il avait diminué en intensité.

Chaleur Building Supplies est une compagnie spécialisée dans les matériaux de construction bien établie à Beresford. Et pour cause. Elle a pignon sur rue depuis plus d’un demi-siècle.

Comme c’est souvent le cas dans des situations comme celles-ci, le propriétaire n’a pas voulu émettre de commentaires.