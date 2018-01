Bombe météo: des milliers de personnes privées de courant

Dur lendemain de veille au Nouveau-Brunswick dans la foulée de l’éclatement de la bombe météo. Vendredi midi, plus de 10 0000 abonnés d’Énergie NB sont toujours dans le noir, la plupart sur la côte est de la province.

En début de matinée, la société d’État rapportait 141 pannes. La Péninsule acadienne était la région la plus durement touchée, avec plus de 5200 abonnés sans courant, suivie de la région de Sackville (3700+) et du Grand-Moncton (3500+).

Énergie NB a cependant réussi à faire des progrès assez rapidement. Au cours de l’avant-midi, le nombre d’abonnés affectés a diminué de moitié. La Péninsule acadienne demeure la plus touchée, avec environ 3400 clients dans le noir.

Voici la carte des pannes selon les régions:



Carte



Plus de détails à venir.