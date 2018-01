Baisse du taux de chômage au N.-B. en décembre

Le marché de l’emploi néo-brunswickois a connu un bon mois en décembre, selon des données publiées vendredi par Statistique Canada.

Selon l’agence fédérale, le nombre net d’emplois a augmenté de 4200 de novembre à décembre. La hausse a été à la fois attribuable aux postes à temps plein (+2700) et aux postes à temps partiel (+1600).

Pendant ce temps, la population active –soit les gens qui ont un travail ou qui s’en cherchent un– a augmenté de 2900.

Comme cette hausse est inférieure à la progression du nombre d’emplois, le taux de chômage a diminué de 0,5 point de pourcentage pour s’établir à 7,8%.

Lorsque l’on regarde au portrait à pareille date un an plus tôt, question de mieux saisir la portée des données publiées vendredi par Statistique Canada, on constate qu’il vaut mieux ne pas se réjouir trop vite.

De décembre 2016 à décembre 2017, le nombre net d’emplois a augmenté de 1500 (+6400 à temps plein, -4900 à temps partiel) et le taux de chômage a diminué de 1,5 point de pourcentage, ce qui est positif.

Le problème, c’est que cette diminution du taux de chômage est davantage causée par le recul de la population active que par la croissance du marché de l’emploi. De 2016 à 2017, la population active a en effet diminué de 4800 personnes alors que la population totale a augmenté de 1800 personnes.

Cela laisse entendre que des milliers de personnes ont soit quitté le marché de l’emploi en prenant leur retraite, ou alors ont tout simplement abandonné leur recherche d’emploi pour une raison ou une autre.

