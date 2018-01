Affronter le froid polaire pour le plaisir

Encore une fois, des centaines de milliers de personnes au Nouveau-Brunswick ont dû affronter un froid polaire extrême. Dimanche, le thermomètre a chuté à -15°C dans la Péninsule acadienne avec un facteur éolien de -27°C.

Alors que plusieurs ont profité de ce moment pour rester au chaud devant leur foyer, d’autres ont plutôt choisi de profiter pleinement des joies de l’hiver et de sortir s’amuser. C’est le cas de Carmel Lévesque, de Caraquet.

Rencontré au Centre plein air de Caraquet, l’homme s’apprêtait à chausser ses skis pour une randonnée en forêt.

«J’adore le ski de fond. J’en fais depuis une quarantaine d’années», raconte-t-il.

À l’âge de 71 ans, il croque dans la vie à pleines dents.

«Pour te donner une idée, je compte plutôt les jours où je ne viens pas. Je viens presque tous les jours. Si je ne viens pas, c’est qu’il y a une tempête, une grosse pluie, que j’ai la grippe où je ne sais pas trop.»

Quel est son truc pour ne pas avoir trop froid?

«Il faut bien s’habiller et porter plusieurs épaisseurs. Une fois qu’on est dans la forêt, on est à l’abri du vent et c’est beaucoup plus tolérable», explique M. Lévesque de Caraquet.

«Quand on fait du ski de fond, on est en mouvement constant, alors ça nous permet de rester au chaud. Il n’y a que le visage qu’il faut parfois couvrir.»

Ceux qui préfèrent des températures un peu plus clémentes peuvent se rassurer. Selon Environnement Canada, du temps plus clément est attendu au Nouveau-Brunswick plus tard cette semaine. Des températures de -1°C et de -2°C sont même prévues pour jeudi et vendredi.