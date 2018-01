Coincés dans leur véhicule en pleine tempête durant 17 heures

Sylvie Laramée et son conjoint, Antonin Doucet, de Bas-Caraquet ainsi que leurs deux chiens: Cibelle et Tifille. - Acadie Nouvelle: David Caron

Alors que le Nouveau-Brunswick est plongé dans une vague de froid intense, il n’y a probablement personne qui soit plus heureux d’être au chaud, dans son domicile, que Sylvie Laramée et son conjoint Antonin Doucet, de Bas-Caraquet. Il y a quelques jours, le couple est resté coincé dans un véhicule pendant près de 17 heures en pleine tempête d’hiver sur la route 180, entre Saint-Quentin et Bathurst.

Comme plusieurs, Sylvie Laramée et Antonin Doucet ont eu envie de profiter du temps des Fêtes pour changer d’air. Ils sont partis à Montréal pour visiter leur fille Isabelle et d’autres membres de la famille. Ils ont aussi eu l’occasion d’assister à un match du Canadien de Montréal.

«Vraiment, on a passé des belles vacances», raconte Sylvie Laramée.

Lorsqu’ils ont quitté la métropole québécoise, le matin du 4 janvier, ils ne s’attendaient pas à vivre l’une des pires expériences de leur vie.

«Quand on est parti, il ne neigeait pas. Il a fait beau jusqu’à Edmundston. Quand on est arrivé à Saint-Quentin vers 17h pour faire le plein d’essence, il y avait une petite neige qui commençait à tomber.»

Le couple savait bel et bien qu’une «bombe météorologique» devait éventuellement frapper le Nouveau-Brunswick, mais en examinant leurs options à Saint-Quentin, les deux voyageurs se sont dit qu’ils pourraient au moins se rendre à Bathurst ou à Campellton pour y passer la nuit avec leurs deux petits chiens, Cibelle et Tifille.

«On ne savait pas quel chemin prendre, mais à Saint-Quentin des camionneurs nous ont dit que la route 180 était praticable en général, à condition de rouler avec prudence», raconte Antonin Doucet.

De plus, ils venaient d’entendre à la radio que le temps commençait à se gâcher dans la région de Campbelton. Ils ont alors opté pour la route 180, communément appelée le chemin des Ressources.

«On s’est dit qu’en prenant le chemin des Ressources qu’on serait au moins dans les terres et qu’il y aurait moins de poudrerie», ajoute Mme Laramée.

Au départ, tout semblait bien aller.

«On roulait à 80 km/h ou même 90 km/h, mais à proximité du mont Carleton, il commençait à y avoir de la neige. On suivait les traces. À environ 35 kilomètres de Bathurst, on s’est embourbé dans la neige. Sans oublier que, seulement quelques minutes auparavant, on a presque frappé deux orignaux», raconte Mme Laramée.

Puisqu’ils n’arrivaient pas à capter de signaux avec leur téléphone mobile, ils ont décidé d’attendre dans leur voiture en espérant pouvoir éventuellement demander de l’aide à un camionneur.

«On a essayé de pousser la voiture et de sortir, mais ça n’a pas fonctionné. Comme on avait fait le plein, on se réchauffait toutes les 15 minutes environ, mais à force d’ouvrir la chaleur et d’allumer nos clignotants, au bout de deux heures, la batterie était presque morte. Mon mari a dit que quelqu’un allait éventuellement passer pour nous aider.»

Comme de fait, vers 22h, un camion transportant du bois est passé. Avec le peu d’énergie qui leur restait dans la batterie de leur voiture, ils ont réussi à faire clignoter les phares. Antonin est également sorti pour tenter d’attirer l’attention du chauffeur du camion.

«On s’est dit que le camion allait se rendre à Bathurst et contacter le 911, mais personne n’est jamais venu à notre secours.»

«On s’est donné un bec et on s’est dit adieu…»

Avec la tempête qui battait son plein et des températures qui frisaient les –17°C, Sylvie Laramée et Antonin Doucet ont commencé à craindre le pire.

«La neige tombait à coup de pelle. On grelottait. On ouvrait la porte de temps en temps pour qu’on ne reste pas pris dans la voiture. À un moment, on avait les pieds gelés. Antonin s’est dit que la meilleure chose à faire serait de dormir. À 2h, on s’est donné un bec et on s’est dit adieu au cas où on ne se réveillerait pas. Il faisait extrêmement froid.»

La situation a pris une tournure dramatique pour Antonin Doucet lorsqu’il s’est avéré qu’il ne lui restait plus de médicaments pour traiter son épilepsie.

«J’ai pris mon dernier médicament vers minuit. Il ne me restait plus rien après. Si j’avais fait une crise, je ne sais pas ce qui aurait pu arriver. On s’est imaginé le pire.»

Pour se tenir au chaud, ils se sont enveloppés avec une couverture en se collant sur leurs deux chiens, Cibelle et Tifille.

«Nos chiens nous ont sauvés.»

Pendant ce temps, leur fille a aussi multiplié les démarches pour trouver ses parents. Elle a contacté la GRC et de nombreux lieux d’hébergement en espérant obtenir des nouvelles d’eux. Elle s’est aussi tournée vers les médias sociaux où son cri de coeur a été partagé un peu moins de 3000 fois.

Un bon samaritain intervient

Ce n’est que vers 6h le lendemain matin qu’un premier chasse-neige s’est arrêté pour prendre de leurs nouvelles.

«Il n’avait pas le droit de nous faire embarquer, mais il a appelé pour obtenir des secours. Je ne sais pas cependant ce qui est arrivé, mais à 8h30, personne n’était encore venu.»

C’est un peu plus tard dans la matinée qu’ils ont enfin commencé à croire qu’ils allaient finalement s’en tirer. Vers 8h30, un dénommé Armand Pître avait emprunté la route 180 pour transporter son fils au travail.

«Il nous a dit, garde, je vais aller déposer mon fils et je reviens. Il est revenu une heure plus tard. Il nous a invités à aller nous réchauffer dans son camion. Il était très gentil. Il est resté dehors pendant qu’on se réchauffait, parce qu’il n’y avait pas assez de place pour trois personnes dans le camion.»

Le bon samaritain est reparti en promettant de revenir avec de l’aide.

«On est retourné dans la voiture. Je n’avais pas encore dormi parce que j’avais peur de mourir. On s’est tenu la main, on s’est embrassé et on s’est endormi avec les deux chiens dans nos manteaux. Le monsieur est revenu. Il a klaxonné, mais on ne l’a pas entendu. Il a ouvert notre porte et il nous a secoués pour nous réveiller. Je pense que s’il n’était pas revenu, on serait probablement décédés.»

Avec l’aide de M. Pître, le couple a été transporté vers une auberge située tout près, où ils ont pu se reposer, trouver d’autres médicaments et surtout se réchauffer avant de reprendre la route vers la Péninsule acadienne. Au total, ils sont restés pris durant 17 heures et ils ont passé près de 15 heures dans le froid.

Maintenant de retour au chaud chez eux à Bas-Caraquet, le couple a tiré une importante leçon de cette mésaventure.

«On ne repassera plus jamais par ce chemin quand ils annoncent une tempête. On a eu très peur.»