Rappel: du verre dans un pot de moutarde du Choix du président

Loblaw rappelle environ 2000 pots de moutarde de sa marque maison Le Choix du président, après avoir reçu un signalement de verre dans un pot.

Le détaillant rappelle les pots de «Moutarde préparée de chipotle doux», de sa «Collection noire», portant la date de péremption du 12 avril 2018 («2018 AL 12») et le code universel de produits (CUP) 060383013929.

L’entreprise soutient qu’elle procède à ce rappel par un souci de prudence extrême.

Le produit a été vendu dans un certain nombre de supermarchés au pays, notamment au Québec dans des Maxi, Maxi & Cie, Provigo, Provigo Le Marché et certains magasins affiliés indépendants. Le produit a aussi été vendu dans des Dominion et des Atlantic Superstore dans les provinces de l’Atlantique, et dans des Loblaws en Ontario.

Loblaw précise qu’elle a retiré de ses tablettes tous les produits visés par le rappel.

Les consommateurs sont invités à rapporter le produit au magasin où ils l’auraient acheté afin d’obtenir un remboursement complet.