De nombreux édifices endommagés par le froid

La vague de froid qui a balayé le Nouveau-Brunswick ce week-end a causé l’évacuation de deux foyers de soins de la province et endommagé le Théâtre Capitol de Moncton.

En soirée dimanche, la trentaine de résidents du foyer de soins Briarlea, à Moncton, ont dû être évacués. Les températures froides de la journée ont vraisemblablement fait geler l’eau dans le système de gicleurs. Une importante fuite d’eau dans le grenier et le sous-sol s’en est suivi, causant de graves dommages à l’édifice.

«Le gicleur a cédé dans le grenier d’une aile du foyer de soins. L’eau a endommagé le grenier et le sous-sol. Il y a une trentaine de résidents qui sont affectés par la fuite d’eau», a confirmé le chef pompier du service d’incendie de Moncton, Éric Arsenault.

«Les dommages sont considérables. On s’attend que ça va prendre au moins un mois pour faire les réparations», a-t-il précisé.

Les pompiers ont évacué le foyer de soins Briarlea de Moncton, dimanche soir, en raison du gel du système de gicleurs. – Gracieuseté

Une aile du foyer de soins qui n’a pas été endommagée par la fuite héberge des gens qui souffrent de démence. Puisqu’ils ont besoin de soins très spécialisés, ils ont été en mesure de passer la nuit au foyer.

«On s’attend à ce qu’une décision soit prise afin de ne pas les garder là. Le défi sera de trouver comment relocaliser les personnes qui ont besoin de ce niveau de soins. Trouver des lits pour des personnes qui souffrent de démence, ce n’est pas évident».

Le système de gicleurs défaillant, une surveillance anti-feu, 24 heures par jour, a été instaurée. Les résidents évacués ont été pris en charge par la Croix-Rouge et certains ont été en mesure d’aller chez des parents.

«Ce qui a été remarquable hier soir au foyer de soins, c’est la collaboration et l’effort de tous les répondants qui ont été sur les lieux», a avancé M. Arsenault.

Le Capitol touché

Au Théâtre Capitol, sur la rue Main à Moncton, les dégâts sont été limités. Les pompiers sont intervenus rapidement lundi matin.

«Ç’a coulé le long d’un mur. Ç’a affecté un bureau et l’entrée du Capitol, mais ils sembleraient que les dégâts ne sont pas très sérieux à ce moment-ci», a souligné le chef.

Edmundston

Une quarantaine de personnes ont aussi été évacuées d’une résidence pour personnes âgées dimanche soir. Là aussi, un système de gicleurs qui a gelé est à blâmer.

«Un tuyau a éclaté dans le système de gicleurs. Naturellement, c’était un gros tuyau, donc beaucoup d’eau a coulé. De l’eau a coulé dans le système électrique, dans les plafonds, dans les murs, etc. Quand on a vu que ça coulait comme ça, on a coupé l’eau et évacué le bâtiment au complet parce que beaucoup de choses n’étaient plus fonctionnelles et c’était dangereux», a expliqué Rino Francoeur, chef de division au Service d’incendie d’Edmundston.

Les étages quatre et cinq de la résidence Mgr Pichette n’ont pas été touché par le bris

«Le bon dans tout ça, c’est qu’il semblerait que ce soit réparé assez vite», a précisé le pompier ajoutant que le système de gicleurs a déjà été réparé dimanche.

La Croix-Rouge a prêté main-forte à huit résidents à Edmundston.

Un problème fréquent?

Chaque hiver, le Service d’incendie de Moncton doit répondre à plusieurs appels concernant des systèmes de gicleurs qui cèdent sous les températures trop froides.

«On a toujours ce genre d’appel, pas nécessairement dans les foyers de soins. Il y a toujours des bâtiments, suite à une période de froid excessif qui va être victime d’une fuite d’eau. Souvent, ce sont des entrepôts, mais cette fois-ci ç’a un foyer de soins et malheureusement le Capitol aussi», a souligné le chef pompier de Moncton, Éric Arsenault.

Il y a deux semaines, des tuyaux du système de gicleurs dans un édifice à logements construits il y a moins d’un an, près du Casino NB, ont éclaté. Comment cela peut se produire dans un édifice flambant neuf?

«C’est difficile d’expliquer pourquoi certains immeubles résistent et d’autres ne résistent pas. Le froid a tendance à agir de façon différente dans différents bâtiments. C’est certainement malheureux», a précisé le chef pompier.

À Edmundston, le chef de division du service d’incendie, Rino Francoeur, soutient que ça ne se produit pas souvent.

«C’est rare. Eux (résidence Mgr Pichette), c’est un système wet, c’est-à-dire que l’eau est toujours dedans. Il y a des systèmes dry, comme dans les arénas où il fait froid, il n’y a pas d’eau dans les tuyaux», a expliqué M. Francoeur.

Il y avait donc de l’eau dans les tuyaux du système à la résidence Mgr Pichette. Lorsque ç’a gelé et qu’un tuyau a craqué, ç’a aurait activé le système.