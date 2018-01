Un centre de mieux-être voit le jour à Edmundston

Les psychologues Claude Beaulieu et Carole Fournier ont procédé lundi à l’inauguration officielle du centre de mieux-être Imagigo. L’entreprise offre des services de psychologie clinique et d’évaluation psycho-éducationnelle pour les adultes et les enfants.

Unique en son genre au Madawaska, l’endroit offre également plusieurs services connexes tels que des services de psychologie sportive, de coaching, de formations spécialisées et de conférences.

Situé au centre-ville d’Edmundston, Imagigo loge dans le même immeuble que la boutique Au Bout du Monde et les Brasseurs du Petit-Sault.

Il est le fruit de l’imaginaire de Claude Beaulieu, qui caressait ce projet depuis une dizaine d’années.

«Je crois simplement que j’attendais le bon moment pour faire cette transition et il s’est présenté», a indiqué celui qui est diplômé de l’Université de Moncton et conférencier.

«Imagigo est avant tout une clinique de psychologie appliquée, avec des services de psychothérapie, des évaluations et des interventions, autant chez les enfants que chez adultes», a expliqué Claude Beaulieu, devant plusieurs proches et dignitaires venus assister à l’inauguration des installations.

Outre M. Beaulieu et la Dre Carole Fournier, qui se spécialise en psychologie clinique et scolaire, l’équipe d’Imagigo est composée des collaborateurs Juan Manuel Toro Lara et José Roberge, respectivement entraîneur certifié et kinésiologue.

Sylvain Guimond, un ancien psychologue sportif des Canadiens de Montréal, collaborera également aux activités de l’entreprise.

«C’est une autre entreprise qui ouvre ses portes dans notre région, dans un domaine où il y a beaucoup de besoins», a quant à lui souligné Cyrille Simard, le maire d’Edmundston.