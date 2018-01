Moncton: l’emplacement du nouveau Costco est connu [VIDÉO]

L’emplacement d’un futur Costco à Moncton est maintenant connu. Les plans de la grande chaîne sont dévoilés dans l’ordre du jour d’une réunion du Comité consultatif sur l’urbanisme de la Ville de Moncton.

Un nouveau magasin entrepôt et une station-service devraient être érigés sur le chemin Granite à Moncton.

Ce développement est situé à l’entrée du parc industriel Caledonia, à l’intersection de la Transcadienne et de la promenade Elmwood. Ne cherchez pas encore le chemin Granite sur Google Maps. Les mises à jour n’ont pas encore été faites, mais la rue est bien là.

Les plans font état de 849 places de stationnement et d’un terrain total de 16,86 acres.

Les plans du nouveau Costco de Moncton. – Gracieuseté

Les rumeurs d’un déménagement du populaire magasin à Moncton courent depuis un an. Les représentants de la chaîne au Canada n’ont jamais voulu confirmer la nouvelle. Les plans publiés sur le site de la Ville de Moncton démontrent toutefois que l’entreprise se prépare à un grand changement dans la région.

«Ce sont des questions extrêmement stratégiques auxquelles on ne peut pas répondre. On comprend très bien que dans la vente au détail, l’emplacement est très important. On ne peut pas dire donc si c’est un déménagement ou un deuxième emplacement», a expliqué Ron Damiani de Costco Canada à l’Acadie Nouvelle.

Il confirme cependant qu’il existe bien un plan embryonnaire à cet endroit et que l’immeuble sera plus grand que l’actuel magasin. L’édifice sera de 154 000 à 156 000 pieds carrés. L’actuel Costco en fait 120 000 environ.

«Il y a un plan. Effectivement, il y a une proposition qui est en place. C’est tout ce que je peux vous dire», a-t-il insisté.

L’ajout d’un poste d’essence sera définitivement du projet.

«Pour nous, des stations-service, c’est un prérequis quand ouvre un entrepôt. C’est pour ça d’ailleurs qu’à Fredericton et à Saint-Jean, on a ouvert avec des postes d’essence là aussi», a précisé M. Damiani.

Le comité consultatif sur l’urbanisme de la municipalité discutera des plans du géant américain lors d’une réunion le 24 janvier. La municipalité ne peut donner plus détails sur les plans de l’entreprise avant cette réunion.