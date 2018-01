En Suisse, le homard doit être «étourdi» avant d’être cuit

Le gouvernement suisse a adopté mercredi une ordonnance qui interdira la plongée dans l’eau bouillante des homards vivants. Dans une mesure visant à améliorer le traitement des animaux, le pays européen exige que le crustacé soit «étourdis» avant la mise à mort.

La Suisse devient l’un des premiers pays au monde à adopter des règles concrètes visant à réduire la cruauté envers le homard.

Dans une ordonnance sur la protection des animaux, mercredi, le Conseil fédéral du pays européen a déclaré que «la pratique consistant à plonger les homards vivants dans de l’eau bouillante, courante dans la restauration, n’est plus admise».

De plus, dès le 1er mars, il sera interdit de transporter le homard sur la glace ou dans l’eau glacée.

«Désormais, les espèces aquatiques doivent toujours être détenues dans leur milieu naturel», peut-on lire dans un communiqué de presse publié mercredi par le gouvernement suisse.

La question de savoir si le homard est capable de ressentir la douleur fait l’objet de débats parmi les universitaires, les groupes de protection des animaux et les législateurs depuis des années.

Au Nouveau-Brunswick, le fait d’abattre un animal de façon cruelle est punissable d’une amende de 140$ à 2100$. La loi n’aurait toutefois jamais été appliquée au homard.

En mai 2017, un restaurant torontois a fait face à une crise de relations publiques après avoir publié une vidéo du démembrement d’un homard avant sa cuisson.

Deux mois mois plus tôt, une entreprise australienne avait été mise à l’amende pour son traitement du homard.

Aux États-Unis, People for Ethical Treatment of Animals (PETA) a lancé en 2013 une campagne contre la cruauté envers le homard. L’organisme a publié un vidéo dans laquelle on peut voir un employé – présumément d’une usine de Linda Bean, au Maine – arracher les pattes et la queue d’un homard alors qu’il est encore vivant. L’année suivante, l’usine a perdu un client majeur. PETA s’était attribué le mérite de l’échec.

Tout récemment, PETA a lancé une nouvelle campagne de protection du homard. Elle a installé à Jacksonville, en Floride, une enseigne sur laquelle on peut voir un homard et la phrase «I’m ME, not MEAT» (je suis moi, pas de la viande).

L’initiative a pour objectif d’inspirer la compassion de la population envers le crustacé dans cette région où la concentration des restaurants Red Lobster est élevée.

«Tout comme les humains, les homards ressentent la douleur et la peur, ils ont des personnalités uniques et ils valorisent leur propre vie. L’affiche de PETA a comme objectif de rappeler au public qu’on peut éviter à ces animaux sensibles l’agonie d’être plongé dans l’eau bouillante en choisissant tout simplement des mets végétaliens», a affirmé Tracy Reiman, première vice-présidente de PETA.