Très légère baisse du prix de l’essence

Le prix de l’essence demeure relativement stable cette semaine au Nouveau-Brunswick. Il a baissé d’un peu moins d’un demi-cent, atteignant 116,7 cents le litre.

Le prix du sans-plomb est semblable à celui d’il y a un an. En janvier 2017, il s’était tenu au-dessus de la barre des 110 cents le litre avant de tomber en dessous de cette marque en février et en mars.

Jeudi matin, le prix moyen de l’essence au Nouveau-Brunswick était de 114,1 cents le litre, ce qui est sous la moyenne nationale de 118,1 cents le litre, selon Gasbuddy.

Les prix les plus bas sont en Saskatchewan (110,2 cents le litre) et au Manitoba (109,6 cents le litre), alors que les plus élevés sont en Colombie-Britannique (123,5 cents le litre) et à Terre-Neuve-et-Labrador (122,9 cents le litre).

La Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick établit de nouveaux prix maximums des produits pétroliers chaque jeudi à 0h01.

Outre le prix de l’essence, le prix du litre de carburant diesel à ultra faible teneur en soufre a augmenté légèrement, passant de 132,7 à 133,3 cents.

Le prix du mazout a aussi haussé, passant de 116,9 à 117,5 cents le litre.

La plus importante hausse de la semaine revient au prix du propane, qui a augmenté de 1,6 cent le litre. Il coûte 112 cents le litre depuis jeudi matin.