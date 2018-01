VÉRIFIÉ: Ce n’est pas arrivé cette semaine

Vérification faite par l’Associated Press, et contrairement à ce que vous pouvez avoir lu ou entendu ailleurs, voici quelques-uns des événements les plus extraordinaires qui ne se sont pas produits cette semaine…

—————

FAUX: Hollywood menace de faire la grève si Trump ne démissionne pas

EN FAIT: Cette histoire circule sur des sites satiriques depuis plusieurs mois. Elle a pris naissance quand des vedettes comme Rosie O’Donnell, Debra Messing et Edward Asner ont signé une lettre ouverte rejetant la présidence de M. Trump. Ils n’ont pas brandi la menace d’une grève du monde du divertissement si Donald Trump ne démissionne pas, comme le prétend le texte, qui cite le porte-parole d’un groupe inconnu, « Refuse Racism ».

————–

FAUX: Tous les Américains recevront une micropuce à la demande de la police

EN FAIT: Des sites comme True Activist décrivent incorrectement une nouvelle loi fédérale qui finance le suivi de patients atteints de démence ou d’autisme pour les empêcher de s’égarer. La loi adoptée en 2016 accorde un financement aux agences qui veulent utiliser des dispositifs de repérage, mais il n’est aucunement question de micropuces.

————–

FAUX: Une perquisition dans une mosquée du Michigan mène à l’arrestation de 11 terroristes de Daech et à la saisie de 40 vestes explosives

EN FAIT: Une porte-parole du FBI affirme qu’il n’y a rien de vrai dans cette histoire qui a enflammé le web après avoir été publiée sur le site ReaganWasRight. Le texte évoque la saisie de vestes explosives et cite un représentant du département des Affaires des réfugiés _ une agence fictive _ selon qui une attaque terroriste était imminente. La photo de voitures de police qui accompagne le texte aurait été prise en Guyane il y a trois ans.

———-

FAUX: L’incendie de la Trump Tower était une tentative d’assassinat

EN FAIT: Le président était à Washington, et non à sa résidence et dans ses bureaux de New York, quand un incendie électrique a éclaté dans le système de climatisation et de chauffage de la tour lundi. Plusieurs sites adeptes de la théorie du complot prétendent toujours que le « président n’a pas encore été retrouvé » et laissent entendre qu’il s’agissait d’un incendie criminel. Le fils du président, Eric, a remercié les pompiers de New York sur Twitter.