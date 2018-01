Un ancien député fédéral intéressé par la circonscription de Campbellton-Dalhousie

Un ancien député fédéral et conseiller municipal de Dalhousie, Guy Arseneault, annonce qu’il briguera l’investiture libérale dans la circonscription Campbellton-Dalhousie.

Cette circonscription, rappelons-le, est vacante depuis la fin novembre en raison de la démission de Donald Arseneault. D’ailleurs, les deux hommes se connaissent très bien, Guy Arseneault ayant été le directeur de trois dernières campagnes du député.

En terme d’expérience, M. Arseneault possède un curriculum vitae chargé. Il a notamment été directeur des écoles L.E.Reinsborough de Dalhousie et Lord Beaverbrook de Campbellton. Récemment, il a terminé un mandat de deux ans à titre de président de l’Association des enseignants du Nouveau-Brunswick.

Il est également loin d’être un nouveau venu sur la scène politique. Celui-ci a représenté la circonscription fédérale Restigouche (aujourd’hui Restigouche-Chaleur) pendant neuf années, soit de 1988 à 1997. Durant cette période, il a notamment été secrétaire parlementaire du vice-premier ministre. Il a également été conseiller municipal de Dalhousie pendant huit ans.

Fraîchement retraité, il a toutefois cru bon se replonger dans l’arène politique.

«Je suis d’ici et j’ai travaillé tant à Dalhousie qu’à Campbellton, je connais donc très bien la région et ses défis. Je vois qu’il y a un nouvel élan d’optimisme et je veux en faire partie. Je crois que la région a besoin de poursuivre sur cette lancée et, pour y arriver, ça aiderait certainement d’avoir quelqu’un avec une expérience politique pour faire bouger les dossiers», explique le candidat.

À ce stade, on ne connaît toujours pas les intentions du premier Brian Gallant en ce qui concerne le déclenchement ou non d’une élection partielle dans Campbellton-Dalhousie. Lundi lors de son passage au Restigouche, ce dernier a avoué être toujours en période de réflexion sur la question.

Qu’en pense M. Arseneault?

«Ce sera sa décision, mais personnellement je suis en faveur de la tenue d’une élection partielle. Les citoyens de la circonscription ont droit à une juste représentation à Fredericton, et ce, le plus rapidement possible. Il ne faut pas oublier non plus qu’on a deux budgets – celui de la province et celui du fédéral – qui s’en viennent au printemps. Ce serait donc important d’avoir un représentant en poste à cette période pour promouvoir la région, ses projets», note-t-il.

L’un des éléments qui faisaient douter le premier ministre était, entre autres, la période d’acclimatation du futur élu à l’Assemblée législative, celui-ci ne siégeant que durant une très courte période.

«J’ai déjà siégé au fédéral ainsi qu’au municipal et j’ai eu à négocier avec le provincial lors de mon mandat à l’Association des enseignants. Je suis donc bien au courant des rouages politiques et de la façon dont ça fonctionne. D’ailleurs c’est une raison qui m’incite à me lancer, on doit avoir quelqu’un de fonctionnel immédiatement», dit-il.