Des inondations qui frappent l’imaginaire

Des rues inondées, des ponts détruits, des sections de routes emportées: les inondations ont particulièrement affectée le sud de la province et plusieurs personnes ont été aux premières loges pour constater l’ampleur des dégâts.

Au plus fort des inondations, samedi, Terry Girouard s’est promené avec son camion autour de chez lui, dans le comté de Kent. L’homme, qui réside à Sainte-Marie-de-Kent, a rapidement constaté que les dégâts étaient impressionnants.

«Les pires choses que j’ai vu sont deux ponts complètement détruits, que les eaux avaient emporté. Un était à McKee’s Mills et l’autre sur la route 485, à Saint-Paul», raconte-t-il.

Il a pris des photos et des vidéos qu’il a publié sur Facebook et qui ont été partagées des centaines de fois. Sur quelques unes, on aperçoit des routes complètement couvertes d’eau. Sur d’autres, des trous dans le bitume, immenses, bloquent le passage des voitures.

«Ces routes-là seront barrées pour un bout de temps. Il y a aussi des chemins endommagés, mais quand même passable», souligne Terry Girouard. L’eau avait quitté plusieurs routes dimanche, rapporte-t-il.

Événement extraordinaire, la rivière proche de chez lui s’est libérée de la glace et il a vu des cabanes de pêche à éperlans disparaître.

«Je suis chanceux, la mienne est restée mais beaucoup sont parties sous les glaces ou se sont prises dedans», dit-il.

32 routes affectées

Selon un communiqué de l’Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick (OMU), 32 routes de la province ont été fermées ou réduites à une seule voie, y compris la route 116 au nord de Moncton.

Les fermetures et les réductions de voie devraient être levées au cours de la semaine prochaine, précise le communiqué.

Le ministère des Transports et de l’Infrastructure indique de son côté que les régions les plus affectées sont Moncton, Fredericton et Saint-Jean.

«Nous avons des membres de nos équipes aujourd’hui qui surveillent de près les routes affectées pour faire des réparations et évaluer les dommages», a écrit dimanche dans un courriel un porte-parole, Jeremy Trevors.

Les employés ont été actifs dans les derniers jours.

Terry Girouard raconte que son frère, qui travaille pour le ministère, a été sur le terrain de longues heures.

«Mon frère travaille pour eux et il a travaillé jusqu’à 23h samedi soir et dimanche matin, il était partie sur les routes à 7h. Ils envoient des camions se promener alors toute la journée ils roulent et il débarrent les routes, ils font l’ouvrage qu’ils peuvent», dit-il.