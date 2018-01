Une Restigouchoise à la tête d’une organisation louisianaise

Une femme originaire de Kedgwick, Peggy Somers-Feehan, est depuis le 1er janvier à la barre du Codofil, l’agence gouvernementale officielle des affaires francophones en Louisiane.

Le Codofil, c’est l’acronyme du Council for the Development of French in Louisiane (Conseil pour le développement du Français en Louisiane). Son objectif est de faire croître les communautés françaises de la Louisiane et d’appuyer les initiatives francophones et francophiles.

Car il faut dire que le français est encore passablement présent en Louisiane. La population de cet État américain s’établit à environ 4,7 millions d’habitants, dont environ 150 000 à 200 000 Cadiens. Actuellement, près de 5000 personnes étudient en immersion française. Et selon Mme Feehan-Somers, l’intérêt est en pleine croissance.

Avant de prendre la direction de l’agence, elle y travaillait à titre de responsable des programmes de langues. Elle s’occupait notamment du recrutement des enseignants.

C’est d’ailleurs l’enseignement qui l’a emmené la toute première fois en Louisiane en 1999. Elle y est toujours depuis et – ironiquement – elle est désormais à la tête de l’organisation qui l’a recruté il y a près de 20 ans.

Cette organisation a notamment pour mandat de développer le tourisme associé à la langue française, de promouvoir les échanges internationaux au niveau de l’éducation, de promouvoir l’immersion française en Louisiane et d’augmenter le nombre d’écoles qui offrent ce programme, ainsi que de recenser les commerces offrant des services en français en vue de créer un système de certification.

À titre d’exemple, tout comme au Nouveau-Brunswick, l’organisme mène un combat pour l’amélioration de l’affichage bilingue, notamment sur les panneaux de signalisation routière.

«On est aussi en train d’identifier les employés de la fonction publique qui parlent français afin de pouvoir améliorer l’offre de service aux citoyens francophones de la Louisiane. Ce sont de gros projets qui prennent du temps à avancer, mais ça progresse», exprime Mme Feehan-Somers.

Selon elle, les gens ne sont pas contre une augmentation des services et une plus grande visibilité du français en Louisiane. La réception à l’idée est généralement bonne.

«Les gens ne sont souvent juste pas au courant que c’est possible et que c’est une option qui peut s’avérer intéressante. On veut montrer aux gens que ça peut être profitable au niveau culturel, mais aussi économique. Car le tourisme est le deuxième moteur économique de l’État et le tourisme francophone est très important. Lorsque les gens viennent ici pour visiter, ce n’est pas pour voir notre industrie pétrolière. Ils s’attendent à entendre et à voir du français», indique-t-elle.

La nouvelle directrice générale soutient que beaucoup de Louisianais sont francophiles et qu’ils ne rejettent en rien l’idée et la culture francophones.

«En fait, il nous arrive souvent de parler avec des anglophones aux racines francophones, mais qui ont perdu leur langue au fil des générations. Le grand regret de ces gens c’est justement d’avoir oublié ou de ne simplement pas avoir eu la chance d’apprendre la langue de leurs ancêtres, car ils sont fiers de leurs origines. Cela dit, de plus en plus de jeunes tentent de s’y reconnecter – de réapprendre – le français. La nouvelle génération apprend plus le français que jamais et c’est très encourageant», exprime-t-elle.

Restigouchoise d’origine, faut-il s’attendre à ce que des liens privilégiés soient tissés avec l’Acadie et le Nouveau-Brunswick?

«Je l’espère bien. Je suis certaine qu’il y a moyen d’avoir des liens plus étroits entre la province et la Louisiane. Ce serait en tous cas l’un de mes souhaits», lance-t-elle. n