Agressions sexuelles dans l’Église: un ancien élève du Collège de Bathurst dépose une poursuite

L’Église catholique est visée par une énième poursuite au civil au Nouveau-Brunswick. Cette fois, le plaignant dit avoir été agressé par deux prêtres il y a plus de six décennies, alors qu’il étudiait au Collège de Bathurst.

L’avis de poursuite déposé le 20 décembre dernier en Cour du Banc de la Reine, à Moncton, vise le diocèse de Bathurst et la congrégation des Eudistes. Le siège social de cette dernière est situé à Québec.

Dans le document, le plaignant raconte qu’il a fréquenté l’Université Sacré-Coeur de Bathurst – renommée Collège de Bathurst par la suite – au début des années 1950. Son père l’avait inscrit au cours préclassique parce qu’il voulait qu’il devienne prêtre.

Il ajoute que c’est là qu’il a été agressé par deux prêtres alors qu’il était âgé de 11 ans. Il pointe du doigt les pères Roy (dont le prénom n’est pas précisé) et Moise Methot. Ces deux hommes seraient aujourd’hui décédés.

Le plaignant (dont le nom complet ne se retrouve pas dans les documents déposés en Cour afin de protéger son identité) allègue que le père Roy, qui était «prêtre et guide spirituel», l’a convoqué à son bureau par l’interphone avant de l’agresser sexuellement.

Il allègue que le père Methot – qui était le préfet de discipline selon lui – l’a lui aussi convoqué dans son bureau.

«Methot a appelé le plaignant dans son bureau et lui a demandé de s’asseoir sur ses genoux. Le plaignant a refusé et Methot a dit “tu ne veux pas être mon ami? C’est correct.” Le plaignant a compris que Methot allait abuser de lui comme Roy l’avait déjà fait», lit-on dans l’avis de poursuite.

Le père Methot lui aurait ensuite demandé lesquels de ses camarades de classe avaient fumé sur le terrain de handball. Le plaignant dit lui avoir répondu qu’il ne le savait pas.

Il allègue que le père Moise Methot «l’a ensuite forcé à s’agenouiller et lui a violemment frappé la paume des mains avec une courroie» et qu’il «lui a aussi frappé l’arrière du haut des cuisses.»

Il affirme qu’il savait pourquoi il était puni ainsi par le prêtre.

«Le plaignant a compris qu’il était agressé pour avoir rejeté les avances sexuelles de Methot.»

Dans l’avis de poursuite, on peut lire que les prêtres de l’Université Sacré-Coeur (dont l’identité n’est pas précisée) «regardaient longuement le plaignant et d’autres garçons pendant qu’ils prenaient leur douche» et qu’ils «donnaient aussi des punitions extrêmes et sadiques.»

Le plaignant allègue que lors de son passage au sein de cette institution, il «a été forcé de s’agenouiller sur le plancher pendant une nuit au complet par le père Caron pour avoir été pris en possession de bonbons» et que «cela a été extrêmement douloureux et humiliant.»

L’avis de poursuite ne précise pas qui est ce «père Caron» auquel fait référence le plaignant.

On peut lire dans le document que les agressions alléguées ont occasionné de nombreux ennuis de santé mentale et d’autres problèmes au plaignant. Ce dernier souhaite obtenir des dommages et intérêts, mais ne précise pas combien d’argent il souhaite toucher.

Le diocèse de Bathurst et la congrégation des Eudistes n’ont pas encore répondu à l’avis de poursuite déposé le 20 décembre dernier.

L’Acadie Nouvelle les a contactés par courriel, lundi après-midi, afin de voir s’ils souhaitaient commenter cette affaire. Nous n’avons pas eu de leurs nouvelles avant l’heure de tombée. n