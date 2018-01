Partenariat public-privé: David Coon veut connaître le coût réel

Le chef du Parti vert demande au tribunal d’obliger le gouvernement provincial à faire preuve de plus de transparence en matière de partenariat public-privé dans le domaine des foyers de soins.

David Coon s’est présenté devant le juge Terrence J. Morrison, lundi, au palais de justice de Fredericton, afin d’obtenir une copie non caviardée des contrats entre le gouvernement et l’entreprise Shannex concernant la construction et l’exploitation de plusieurs foyers de soins en partenariat public-privé.

Fredericton a refusé jusqu’ici de rendre les contrats publics dans leur totalité malgré l’avis de la commissaire à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée qui a donné raison à M. Coon l’an dernier.

La province est plutôt d’avis que la publication de ces informations pourrait nuire aux intérêts commerciaux et financiers de Shannex.

«Le premier ministre (Brian Gallant) a indiqué à la fin de l’année qu’il voulait faire plus de foyers de soins en PPP. Nous devons savoir combien ça nous coûte vraiment. Les Néo-Brunswickois ont le droit de savoir comment l’argent public est dépensé. En obtient-on pour notre argent?», a déclaré le chef du Parti vert à sa sortie du palais de justice.

L’audience de lundi avait pour but d’entente la demande de Shannex qui souhaitait obtenir le statut d’intervenant devant le tribunal afin de défendre ses intérêts.

L’avocat Ryan P. Burgoyne, du cabinet Cox & Palmer représente l’entreprise Shannex. – Acadie Nouvelle: Mathieu Roy-Comeau

Le juge Morrison de la Cour du banc de la Reine a accepté la demande de l’entreprise et lui a accordé un ajournement afin de lui permettre de préparer ses arguments.

Les trois parties ont rendez-vous à nouveau en cour le 27 février.