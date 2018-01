Saint-Louis-de-Kent: troisième vol par effraction depuis novembre

Un autre vol par effraction, au moins le troisième depuis novembre, est survenu dans un commerce de la région de Saint-Louis-de-Kent. La Coopérative de Saint-Louis est la plus récente victime de la vague de vols qui traverse la région depuis un an et demi.

Les résidents de Saint-Louis-de-Kent ont de la difficulté à voir la lumière au bout du tunnel. Depuis octobre 2016, des vols ont lieu de façon périodique dans la petite communauté près du parc Kouchibouguac. La GRC n’a toujours pas réussi à mettre la main au collet des malfaiteurs.

La Coopérative de Saint-Louis a publié une vidéo de haute qualité sur sa page Facebook dans laquelle on peut voir trois personnes sortir d’une voiture, tôt le 4 janvier, et briser une fenêtre près de l’entrée. Dans une deuxième vidéo, on peut voir deux individus s’approcher de la caisse et forcer la serrure de l’étagère à cigarettes. Ils se sont enfuis avec près de 12 000$ de produits du tabac.

Le crime a lieu à peine six semaines après qu’un dépanneur de Saint-Ignace, Tex Groceries, ait été victime d’un vol semblable. Selon une employée, le crime survenu le 25 novembre a coûté près de 10 000$ à l’entreprise. Elle mentionne que les cigarettes auraient été vendues dans les rues à Saint-Louis-de-Kent dès le lendemain.

Il s’agissait du deuxième vol dans ce commerce en 2017. Des cigarettes avaient aussi été la cible des voleurs lors d’une entrée par effraction le 15 février.

La Coopérative de Saint-Louis a publié une vidéo sur Facebook dans laquelle on peut voir trois individus commettre un vol par effraction. – Gracieuseté: capture d’écran

À la mi-novembre, l’entreprise Dream Kitchen Plus de Saint-Ignace a été victime d’un vol. Les suspects sont entrés dans le garage du commerce et ont volé plusieurs outils.

«Ça ne fini plus. C’est décourageant. On le voit dans la façon dont la population en parle», a affirmé la maire Danielle Dugas.

«J’ai vu une femme qui disait que ce n’est pas plaisant que Saint-Louis-de-Kent soit dans les médias pour du vol. Mais on ne peut pas l’ignorer, il faut en parler et il faut que le monde sache ce qui se passe pour que les vols arrêtent. On ne peut pas le cacher et faire semblant que tout est beau.»

L’Acadie Nouvelle a tenté d’obtenir des commentaires de la GRC sur le récent vol à Saint-Louis-de-Kent. Nous n’avons cependant pas obtenu de réponse avant l’heure de tombée.

Les vols ont commencé il y a un an et demi, environ. Le premier cas s’est produit quand un groupe de personnes est entré par effraction dans le Centre Aquakent, causant des dégâts et des vols d’une valeur de 45 000$.

Les semaines suivantes, de nombreux vols ont eu lieu dans des résidences de la région. Les suspects entraient dans des garages et des remises non verrouillés, volant des articles divers comme les portefeuilles et les outils.