Vol à Bathurst: la police recherche deux suspects

La Force policière de Bathurst est à la recherche de renseignements sur un vol commis le 15 novembre entre 3h et 4h.

Un résident de l’avenue Lakeside a signalé qu’à cette date, deux hommes portant des vêtements et des masques sombres se sont introduits dans sa résidence et ont volé plusieurs objets. Un suspect a retenu la victime pendant que l’autre suspect regardait à travers la résidence.

Le premier suspect mesure environ 5 pi 6 po et pèse environ 170 livres et a les yeux foncés. Il portait un coupe-vent noir, un pantalon de couleur sombre, des gants et un masque qui couvrait son visage.

Le deuxième suspect mesure de 5 pi 8 po à 6 pi et pèse environ 200 lb. Il portait un pantalon de gymnastique gris, un haut noir, des gants et un masque couvrant son visage. Il a parlé en anglais.

Si quelqu’un a des informations concernant ce vol, veuillez contacter la Force Policière de Bathurst au 548-0420 ou Échec au crime au 1-800-222-8477.