Ghislaine Saikaley affirme n’avoir reculé devant rien

Suivant le départ de Graham Fraser en décembre 2016, la commissaire adjointe aux langues officielles du Canada acceptait d’assurer l’intérim. Après l’échec d’une première ronde pour combler le poste de commissaire et trois renouvèlements de son mandat, Ghislaine Saikaley s’est portée candidate. Ottawa a choisi Raymonde Théberge et, le 29 septembre, elle retournera à son poste. Pour le moment.

Ghislaine Saikaley possède une formation en criminologie et elle a consacré la moitié de ses 32 ans dans la fonction publique à diverses positions de cadre supérieur.

«J’ai trouvé le poste de commissaire tout à fait fascinant. Ça m’a donné l’opportunité de jouer un rôle d’influence sur différents paliers et de m’exposer beaucoup plus aux réalités des communautés en situation minoritaire.»

Originaire de l’Abitibi, au Québec, l’adjointe de Graham Fraser pendant huit ans connaît bien les dossiers et les intervenants des langues officielles. En plus de diriger le Programme d’enquêtes, de vérifications et de mesure du rendement, elle a souvent accompagné le commissaire lors de comparutions au Parlement.

«Changer de chaise, c’est de me rendre encore plus visible, mais pas trop, étant donné que j’étais dans un poste intérimaire qui devait être très court. De trois mois en trois mois, c’est assez difficile de prendre des positions fermes. Je ne voulais pas attacher la personne qui allait me suivre. C’était un exercice d’équilibre.»

Poser sa candidature n’était pas dans les plans de Ghislaine Saikaley au départ.

«Mais à mesure que j’occupais le poste, je voyais que j’aurais été en mesure de l’occuper. Certaines personnes ont trouvé que j’avais été plutôt discrète. C’est une question de contexte: je n’ai peut-être pas été très vocale à cause de la situation.

«Mais il ne faut pas s’en tenir à ce qui est visible. J’ai joué pleinement le rôle et je n’ai reculé devant rien. À preuve, l’enquête menée sur les séances de discussion ouvertes (en Ontario et au Québec) avec le premier ministre (Justin Trudeau) en début de mandat et l’enquête sur les plaintes contre Netflix.»

Elle souligne avec fierté un nombre d’accomplissements. D’abord, la tenue de deux conférences nationales marquant l’anniversaire de la Confédération. La première, en mars 2017, portait sur les 150 ans du bilinguisme législatif et judiciaire au Canada.

La seconde portait sur l’avenir de la dualité linguistique et se tenait simultanément en novembre dans six villes canadiennes.

«La conférence permettra au nouveau commissaire d’avoir une bonne idée des enjeux et d’orienter son travail.»

Ghislaine Saikaley est également satisfaite de sa présence dans les communautés de langue officielle.

«J’ai fait 11 voyages en 13 mois et tenu 22 rencontres. J’ai reçu beaucoup de commentaires sur mon accessibilité.»

Enfin, elle croit avoir réussi à mieux faire connaître les langues officielles par le biais des réseaux sociaux.

«Avec mon équipe, j’ai trouvé une façon de réagir à des nouvelles, à des positions et à des décisions du gouvernement. On a parlé davantage sur les réseaux sociaux de nos recommandations et de nos résultats concrets pour montrer comment les enquêtes font avancer les droits linguistiques.»

Des recommandations à Raymond Théberge

La résidente de l’Ontario depuis 2000 retournera à son poste précédent à la fin du mois alors que le nouveau commissaire entrera en fonction.

«Je retourne à mes anciennes amours, à moins que monsieur Théberge veuille que je joue un rôle différent.»

Quelles recommandations lui fera-t-elle? Surveiller de près la modernisation de la Loi sur les langues officielles, incluant le Règlement sur les communications avec le public, et le renouvèlement du Plan d’action pour les langues officielles «qui devrait être déposé sous peu».

Selon elle, les priorités du plan doivent nettement inclure l’accès à la justice, la petite enfance et l’immigration. L’adjointe entend également aussi sur l’importance pour l’ex-recteur de l’Université de Moncton de promouvoir l’engagement des institutions fédérales sur lesquelles «repose la mise en œuvre de la loi».

Ghislaine Saikaley estime que sa carrière n’est pas terminée et qu’elle n’a pas besoin de rester dans la fonction publique.

«J’aurais la possibilité de partir dans un très court avenir, mais je ne l’envisage pas pour l’instant. C’est certain qu’on reste à l’affut de ce qui pourrait se présenter. Si je pouvais faire une contribution ailleurs, avec l’expérience que j’ai acquise, je serais certainement ouverte à ça.»