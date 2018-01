La Ville de Bouctouche perd un gros morceau

Après plus de douze années de service, le directeur général Denny Richard quitte ses fonctions afin de poursuivre d’autres projets.

M. Richard a eu droit à des adieux pleins d’émotions, mardi soir, quand il a annoncé officiellement son départ lors d’une réunion ordinaire du conseil municipal. Il sera en fonction jusqu’à la fin février.

Le maire, Roland Fougère, a comparé le départ de son directeur général à la perte d’un membre de sa famille.

«J’ai été surpris d’apprendre cette semaine quand notre DG nous a annoncé qu’il nous quittait. Je pensais qu’on montait la butte, mais là j’ai l’impression qu’on descend. On finit par devenir une famille, le conseil et les employés. Il va y avoir un grand vide ici.»

«J’ai un point à la gorge… Je comprends Denny, il a besoin d’un nouveau défi. Il a une jeune famille et il a besoin d’un emploi à 40 heures par semaine, non pas des longues heures qu’il fait ici.»

M. Richard a commencé sa carrière avec Bouctouche en 2005, en tant que coordinateur du plan vert de la municipalité. Il a ensuite occupé diverses fonctions, dont celles de directeur de l’eau potable et des égouts sanitaires, directeur des travaux publics et directeur du développement économique.

«Ç’a vraiment été une belle expérience. Il y avait toujours de nouveaux défis», affirme M. Richard.

«Il a porté tous les chapeaux. On perd un gros morceau. Tu ne remplaces pas un gars comme Denny. Il pouvait facilement remplacer les autres ou répondre à toutes les questions touchant la Ville», ajoute M. Fougère.

M. Richard a été nommé directeur général en novembre 2015, alors que Bouctouche se retrouvait au beau milieu d’une crise financière. M. Fougère a souligné qu’avec la directrice des finances, Emilie Doiron Gaudet, M. Richard a réussi à redresser le budget municipal.

«Denny n’est pas embarqué dans une situation facile. On avait un déficit de plus de 700 000$. Denny s’en est chargé, avec Emilie, et ils nous ont sortis du trou. On est aujourd’hui sur la bonne voie.»

Tour à tour pendant la réunion, les conseillers municipaux ont remercié M. Richard pour ses années avec la Ville et ont exprimé leur chagrin face à son départ.

M. Richard admet que la décision de quitter la Ville «n’a pas été facile».

«J’ai beaucoup aimé mes 12 années avec la Ville de Bouctouche. C’était le temps pour moi d’essayer de nouvelles choses. Ç’a été un plaisir de travailler avec le conseil et tous les employés.»

«Je suis convaincu que la prochaine personne qui acceptera le poste aura de la chance. Il arrivera dans une communauté en pleine croissance.»

Le conseil municipal a adopté une motion pour entamer les démarches visant à embaucher un nouveau directeur général.