Garderies: Fredericton double le budget d’aide aux familles

Après avoir dévoilé un programme de gratuité pour certaines familles à faible revenu, Brian Gallant annonce de nouvelles subventions qui aideront la classe moyenne à alléguer les frais de garde.

La semaine dernière, le gouvernement provincial a annoncé son intention d’instaurer la gratuité dans les nouveaux centres de la petite enfance pour les familles au revenu annuel brut de moins de 37 500$.

Le premier ministre promet aujourd’hui que les familles néo-brunswickoises dont les enfants fréquentent ces nouveaux centres ne consacreront pas plus de 20% de leurs revenus pour envoyer leurs protégés à la garderie.

Les subventions seront accordées aux ménages qui gagnent plus de 37 500$ par an, en fonction de leur niveau de revenu, du nombre d’enfants et de leur âge. Le calcul est soumis à une échelle mobile dégressive. Autrement dit, plus la famille a un revenu élevé, moins elle recevra d’aide.

Brian Gallant a donné deux exemples de subvention pour des familles dont les frais de garde s’élèveraient à environ 18 000$ dans un centre de la petite enfance pour l’inscription d’un nourrisson et d’un enfant d’âge préscolaire.

Les familles dont le revenu brut s’élève à 40 000$ par année seront admissibles à une subvention annuelle de 15 745$. Les familles gagnant 80 000$ par année auront droit à une subvention de 2719$.

Ce soutien financier ne s’adresse qu’aux parents qui travaillent ou qui poursuivent leurs études et qui ont des enfants âgés de cinq ans et moins.

S’il n’a pas précisé combien de familles pourront bénéficier de ce programme, le premier ministre a rappelé que 71% des ménages néo-brunswickois ont un revenu annuel inférieur à 80 000$.

Le gouvernement s’est engagée à transformer 300 garderies en centre de la petite enfance d’ici le 1er mars 2019. Les premiers centres seront créés à Edmundston et à Saint-Jean dès mars 2018. Les autres régions devront patienter.

Le gouvernement a également concocté un simulateur qui permet aux familles d’évaluer l’aide dont elles pourront bénéficier en fonction de leur situation. Cliquez ici.

Brian Gallant a également tenté de calmer les inquiétudes en précisant que les programmes d’aide existants seront maintenus pour les familles dont les enfants ne fréquenteront pas les futurs centres de la petite enfance.

Jusqu’à présent, Fredericton dépensait 15 millions $ par an. En combinant les programmes en place avec la gratuité et les nouvelles aides, le budget annuel s’élève désormais à 31 millions $.

Brian Gallant a choisi le YMCA de Moncton pour annoncer un soutien financier supplémentaire à la classe moyenne- Acadie Nouvelle: Simon Delattre

Nouvelles places de garderies en vue à Moncton

Bonne nouvelle pour les parents: un projet de garderie francophone est en marche dans le nord de Moncton.

Cet établissement de 140 places serait construit sur la rue Ryan, à proximité de l’École Le Sommet, dans un secteur où la communauté francophone est en croissance.

Il s’agirait d’une garderie à but lucratif offrant un service de garde avant et après les classes. Les plans incluent trois aires de jeux destinées à différentes tranches d’âge.

L’an dernier, parents et professionnels du secteur soulignaient le besoin de services à la petite enfance en langue française à Moncton. Le manque de place oblige bien des parents à se tourner vers des garderies anglophones ou bilingues.

Bill Budd, directeur de l’urbanisme à la Ville de Moncton, note que le projet est parfaitement situé et répond à un besoin dans la zone. «Il y a très peu d’options de garderie dans le quartier nord et les listes d’attente des garderies existantes sont déjà pleines.»

La demande de modification de zonage a été acceptée en première lecture lundi par le conseil municipal.