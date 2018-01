Un beau tapis de neige sur le sud du N.-B.

Le sud du Nouveau-Brunswick a reçu une petite bordée de neige dans la nuit de mercredi à jeudi. C’était juste assez pour recouvrir la pelouse qui avait réapparu après la récente montée du mercure.

Shediac est l’endroit qui a reçu le plus de neige au cours des 24 dernières heures au Nouveau-Brunswick. Cette région a reçu 25 cm et celle de Bouctouche, 20 cm.

Le Grand Moncton a reçu 18 cm de nouvelle neige et Saint-Jean, 15 cm. La région de Sussex, où se trouve le centre de ski Poley Mountain, a reçu 12 cm. À Fredericton, les rapports varient, ils indiquent de 8 cm à 18 cm.

À Moncton, l’opération déneigement a commencé à 20h mercredi soir et, jeudi matin, toutes les rues avaient été déneigées au moins une fois, selon le service des communications de la municipalité.

Le salage du réseau routier a commencé jeudi matin. Les trottoirs du centre-ville ont été nettoyés durant la nuit. Le dégagement des autres trottoirs de la municipalité a commencé à 4h jeudi matin.

Le Grand Moncton attend d’autres averses de neige samedi, mais rien d’important. MétéoMédia prévoit jusqu’à 3 cm.

Un peu de neige est aussi à prévoir dans la Péninsule acadienne ce week-end, comme ailleurs au Nouveau-Brunswick.

On pourrait cependant revoir des températures au-dessus des normales saisonnières la semaine prochaine et même de la pluie mardi selon les prévisions à long terme d’Environnement Canada.

«Il y a un système sur lequel on garde un œil pour mardi. C’est trop tôt pour dire à quoi ça ressemblera exactement, mais ça ressemble à un mélange de précipitation. Les températures monteront au-dessus du point de congélation, voire même beaucoup plus haut», a expliqué Linda Libby, météorologue pour Environnement Canada.

Les modèles américains prévoient plus de pluie et des températures plus chaudes que les prévisions canadiennes pour mardi. On ne connaît pas encore les quantités. Elles se préciseront bientôt.

Pour le Nouveau-Brunswick, les hivers marqués par de grands changements de température, comme ceux auxquels on assiste cet hiver, sont plus fréquents qu’une saison où il fait un froid constant avec de grandes quantités de neige, selon la météorologue.

«Ce sont des conditions météorologiques typiques pour les Martimes l’hiver. Nous recevons de la neige, ça vient plus froid ou pas. Après, ça devient vraiment plus froid, ou pas, et deux ou trois jours après nous avons une autre tempête. Parfois ,c’est quatre ou cinq jours. Mais il y a beaucoup de systèmes qui influencent notre météo et qui apportent tout un éventail de type de précipitations», a indiqué Mme Libby.

Ce sera donc le temps de pratiquer vos sports d’hiver favoris cette fin de semaine avant que la neige fonde à nouveau.