La GRC poursuit ses recherches pour retrouver deux femmes

Christopher MacKenzie, âgé de 38 ans, qui était en liberté illégale, a été arrêté le 17 janvier, à Truro, en Nouvelle-Écosse. Il demeure en détention.

La GRC continue de solliciter l’aide du public pour retrouver deux femmes en liberté illégale. Des mandats d’arrestation pancanadiens ont été lancés contre Lynn Després et Alyssa Saunders.

Les deux femmes ont été libérées d’un établissement correctionnel fédéral, mais elles n’ont pas respecté les conditions de leur libération. La police a tenté en vain de les retrouver. Elles sont recherchées en vertu de deux mandats pancanadiens différents.

Lynn Després, 31 ans, mesure 173 cm (5 pi 8 po) et pèse environ 68 kilos (150 livres). Elle a les cheveux bruns et les yeux bleus. Elle a des tatouages sur les deux poignets, le cou, l’épaule droite, la cheville gauche et les hanches. Elle a aussi un perçage sur le sourcil gauche. Il est possible qu’elle se trouve à Moncton ou à Miramichi.

Alyssa Saunders, 24 ans, mesure 165 cm (5 pi 5 po) et pèse environ 55 kilos (122 livres). Elle a les cheveux noirs et les yeux bleus. Elle a des tatouages dans le haut du dos ainsi que sur la cheville gauche, l’épaule gauche, les deux poignets et la main gauche. Elle a aussi des perçages sur la langue, le nez, les lèvres et les oreilles. Il est possible qu’elle se trouve à Moncton ou à Fredericton.

Quiconque a des renseignements sur l’endroit où l’une d’elles pourrait se trouver est prié de communiquer avec le Service régional de Codiac au 506-857-2400 ou avec son service de police local.