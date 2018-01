L’incertitude plane sur la course Xtreme de Memramcook

Chaussés de leurs patins, soixante casse-cous doivent dévaler les pentes glacées de la Belle Vallée les 2 et 3 février… à moins que les caprices de la météo n’en décident autrement.

La course de patinage extrême de Memramcook subira-t-elle le même sort que celle de Bathurst? L’an dernier, une température anormalement élevée avait endommagé la piste du Collège communautaire de Bathurst, forçant l’annulation de l’étape de la Coupe Riders.

En raison du temps doux des derniers jours, les organisateurs de la course de Memramcook craignent de voir un tel scénario se reproduire.

La semaine dernière, la pluie a retardé les préparatifs, faisant fondre la neige de la piste de 250 mètres située derrière l’Institut de Memramcook.

«On n’est pas en retard dans les travaux, on n’appuie pas sur le bouton de panique pour le moment, mais c’est sûr qu’on n’a pas les températures idéales et autant de neige qu’on aimerait», reconnait Bruno Richard, athlète et coorganisateur de la course.

Selon l’évolution de la situation, le Village pourrait choisir de repousser l’événement au 17 février ou même de se rabattre sur l’Aréna Eugène LeBlanc.

«Ce serait en dernier recours», assure le maire de Memramcook, Michel Gaudet.

La municipalité prendra une décision en début de semaine prochaine en fonction des prévisions météo. Un canon à neige pourrait être appelé en renfort pour aménager la piste.

«Ça prend plusieurs jours pour construire la piste. Il faut l’arroser tous les soirs pour une semaine et que ça gèle pour que tu aies une belle glace. Si on avait des températures de -10°C la semaine prochaine, ce serait encourageant, mais ce n’est pas le cas tout de suite. On annonce des températures douces en fin de semaine et de la pluie mardi», déplore le maire.

Michel Gaudet constate malgré tout un bel engouement autour de la compétition.

«Ce sera la seule course en Atlantique cet hiver. L’intérêt est formidable. Tout le monde en parle dans la région. On va attirer beaucoup de gens!»

Les inscriptions sont complètes chez les hommes avec 64 casse-cous prêts à descendre la piste. Parmi eux, plusieurs athlètes du Québec, du Maine et des Maritimes. Chez les femmes, 12 participantes se sont fait connaître et quatre places sont encore disponibles.

La course est de niveau amateur et ne fait pas partie des épreuves professionnelles de la Coupe Riders. Aucun point ne sera accordé au classement mondial.

Bruno Richard promet tout de même un parcours assez technique. Obstacles, tremplin, bosses et virages relevés donneront du fil à retordre aux patineurs.

Le cerveau derrière l’organisation des courses de patinage extrêmes croit que Memramcook a de beaux atouts à faire valoir.

«C’est une butte avec des changements de dénivelé, près d’un site historique. Il y a du potentiel pour un événement plus gros, c’est dans le Sud-Est du Nouveau-Brunswick où il peut y avoir beaucoup de spectateurs.»

D’ici là, tout le monde croise les doigts en espérant que Dame Nature coopère.