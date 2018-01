Campbellton refuse de devenir la ville la plus taxée de la province

Après plusieurs discussions, les élus municipaux de Campbellton ont décidé d’utiliser le fonds de réserve d’un demi-million de la Ville afin d’épargner aux contribuables une hausse du taux foncier…et ainsi devenir les plus taxés de la province.

Le conseil a écarté, jeudi soir, la possibilité d’augmenter de nouveau son taux de taxation foncière. En l’augmentant seulement de 0,01$, cela aurait octroyé à Campbellton le titre peu flatteur de municipalité la plus taxée au Nouveau-Brunswick avec un taux de 1,78$. Un cap psychologique que personne au conseil n’était pas prêt à franchir. La ville de Saint-Jean gardera donc son titre au moins une autre année.

Pendant plus d’une heure, les conseillers ont écouté la directrice générale, Manon Cloutier, énumérer les résultats de sa dernière ronde de compressions qui auront lieu dans chacun des départements au cours de la prochaine année, une nécessité afin de permettre à la Ville de garder la tête au-dessus de l’eau. Formation des employés, projets d’embellissements, achats et remplacement d’équipements, entretien des infrastructures, emplois étudiants… Pratiquement tout est réduit, voire même dans certains cas carrément biffé.

Et malgré cet effort, la Ville se trouvait toujours avec un manque à gagner de plus d’un demi-million $. Car en dépit d’une hausse des revenus fonciers, elle s’est vu amputer une grande partie de son octroi de péréquation (546 228$).

Une hausse minime de 0,01$ aurait permis de récolter environ 58 000$. Mais cette option a été rejetée. Le conseil lui a plutôt préféré une alternative, soit aller puiser un montant de 508 718$ dans le fonds de réserve. Cette solution a été adoptée, mais avec beaucoup de réticences de la part des conseillers puisqu’elle épuise pratiquement la totalité du fonds et met du coup la municipalité à découvert pour l’an prochain si ce dernier n’est pas renfloué.

L’adoption de cette mesure a par contre été accompagnée d’une motion voulant que le conseil tente, d’ici avril prochain, de trouver des mesures afin de recouvrer les montants empruntés à la réserve.

«Ce n’est jamais facile comme exercice quand d’un côté on a une population vieillissante et en déclin et de l’autre, des dépenses à la hausse et des coupures de nos octrois. On fait face à des défis de taille, on coupe alors qu’on croyait déjà s’être serré la ceinture au maximum. Et le pire c’est que l’on doit encore trouver d’autres endroits où le faire sachant que ça va faire mal. Mais on se doit de continuer d’avancer en conservant une attitude positive», a indiqué le président du comité des finances, Gilbert Cyr.

Le budget sera ratifié lundi par le conseil.

Recyclage

Le conseil de Campbellton a également décidé de ne pas offrir dès l’automne le programme de recyclage à domicile aux citoyens intéressés. S’il est clair depuis un moment que la Ville n’allait pas joindre le programme dans son ensemble, on jonglait toutefois avec l’idée de permettre aux citoyens de le faire sur une base volontaire, soit en avisant la Ville de leur intérêt et en procédant eux-mêmes à l’achat de leur conteneur (bleu). Toutefois, en raison des coûts liés à la collecte, le conseil a préféré remettre cette initiative à plus tard. Sa mise en application sera donc réévaluée au courant de l’année et en fonction de la situation financière de la Ville.

Centre civique: Tide Head retient sa contribution

Le Centre civique demeure toujours un caillou dans le soulier de la Campbellton. Malgré un budget de 1,8 million $, ce dernier ne parvient pas à faire ses frais.

«Nous sommes pris avec une infrastructure trop grosse pour notre région. Ça n’aurait jamais dû être construit du départ, mais nous sommes pris avec aujourd’hui et c’est comme ça. Nous devons maintenant trouver des façons de le rentabiliser une fois pour toutes, même si ça signifie restructurer certaines choses», a notamment lancé le conseiller Sterling Loga.

Le conseil a par ailleurs de nouveau ramené sur le tapis le retrait d’Atholville de l’entente de partage des coûts, un retrait qui en est à sa quatrième année et qui irrite profondément puisqu’il a privé la Ville jusqu’ici de plus de 300 000$ en revenu.

Cette année de plus, le village de Tide Head – l’autre municipalité partenaire – pourrait bien décider de ne pas contribuer également. Du moins, pas de cette façon.

Dans les faits, le conseil de cette localité a décidé de retenir le premier versement de sa contribution de 35 000$ pour les six prochains mois. La raison de ce geste: la possibilité évoquée par Campbellton d’imposer des frais d’utilisateur pour les communautés non-contributrices. «Si Campbellton prend ce chemin, je ne vois pas comment cela pourrait être bénéfique pour nous. Nous avons moins de 1000 citoyens ici. Ce serait fort probablement plus rentable pour nous de payer le membership à nos citoyens qui veulent utiliser le Centre civique plutôt que d’envoyer un chèque de 35 000$ à la Ville», indique le maire de Tide Head, Randy Hunter.

Le conseil a ainsi budgété sa contribution au Centre civique, mais décidé de la conserver en attendant de savoir si des frais d’utilisateurs seront mis en place, et si oui quand ils le seront et quels seront-ils.

Ce dernier se pose d’ailleurs la question à savoir ce que sa municipalité obtient de plus pour sa contribution comparativement aux DSL – et même Atholville – qui ne déboursent rien. «Ça fait 25 ans que nous finançons cette infrastructure, on croit qu’elle est importante et c’est pourquoi nous l’appuyons. Mais il me semble que si on contribue, on devrait avoir quelque chose en retour, certains privilèges. Actuellement, on ne reçoit rien pour notre argent, rien de plus que les autres qui ne payent pas. On veut une certaine reconnaissance de notre contribution, et pas seulement une plaque sur un mur à l’entrée de la bâtisse qui dit qu’on est partenaire. Ce n’est pas suffisant», dit-il souhaitant que les choses changent.

À noter par ailleurs que la municipalité de Tide Head s’est résolue à augmenter son taux de taxe foncière de 0,03$, taux qui s’établit désormais à 1,47$. Le tarif pour le service d’eau et d’égout a pour sa part augmenté de 20$.