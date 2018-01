Développement des centres-villes: l’exemple de Saint-Jean [DOSSIER]

NDLR: La revitalisation des centres-villes demeure un casse-tête pour bon nombre de communautés du Nouveau-Brunswick. Pendant ce temps, contre toute attente, le coeur de Saint-Jean connaît une renaissance fulgurante depuis quelques années. L’Acadie Nouvelle est allée faire un tour dans le quartier Uptown pour essayer de mieux comprendre ce qui s’y passe au juste.

Le quartier Uptown est à peine reconnaissable ces derniers temps. Les immeubles placardés se font de plus en plus rares et les nouveaux commerces poussent comme des champignons. Le maire de Saint-Jean, Don Darling, y voit le fruit du travail acharné des élus et du secteur privé au cours des dernières années.

Le café Rogue est plein de vie en ce matin de janvier. Au rez-de-chaussée, deux baristas s’affairent devant des futuristes. Des succès indie rock des années 2000 leur servent de trame sonore.

Un jeune hipster dans la vingtaine quitte sa petite table, où il travaille sur son ordinateur, pour aller commander un café filtre. C’est sa deuxième ou troisième tasse de la journée. Les employées le lui font remarquer et le taquinent gentiment.

Quelques minutes plus tard, un colosse dans la quarantaine se pointe. Certains clients le saluent. Tout le monde semble le connaître. Ça va de soi, il s’agit du maire de Saint-Jean, Don Darling.

Un latté en main, il vient nous rejoindre à l’étage. D’entrée de jeu, on lui demande comment il explique que le coeur urbain de sa ville semble si bien se porter dernièrement. Tellement qu’il n’a vraiment rien à envier aux centres-villes de Moncton et de Fredericton.

Il répond que plusieurs choses ont facilité le développement du quartier, comme l’engagement de nombreux entrepreneurs et de développeurs immobiliers qui ont osé plonger.

Sans vouloir enlever quoi que ce soit au secteur privé, il croit aussi que la Municipalité y est pour quelque chose.

«On a mis l’accent sur l’investissement, on a encouragé le développement, on a essayé de rendre la vie plus facile aux gens afin qu’ils ouvrent des entreprises.»

Mais concrètement, qu’est-ce que cela veut dire? «La Municipalité a investi dans les infrastructures; reconstruire les routes, reconstruire les trottoirs. (…) On s’est assuré que ce n’était pas “cheap”, qu’on ramenait des bordures de granit pour garder le cachet du quartier», dit-il.

Les boomers débarquent

Il n’y a pas que les entreprises qui élisent domicile dans ce secteur. Les résidents y sont eux aussi de plus en plus nombreux.

Selon les données du dernier recensement, Saint-Jean a connu un léger déclin démographique de 2011 à 2016. Pendant ce temps, la population du quartier Uptown a augmenté de 15%.

Don Darling croit que cette hausse est en partie attribuable aux baby-boomers qui vendent leur maison en banlieue pour revenir s’établir dans le centre.

«Les aiment le style de vie, ils aiment marcher pour aller voir des parties de basketball ou de hockey. Ils marchent au Théâtre Impérial. On a un momentum que l’on n’a probablement pas vu depuis des décennies.»

À 47 ans, le maire n’est pas de la génération des baby-boomers, mais dit comprendre l’attrait de la vie en milieu urbain. D’ailleurs, le printemps prochain, lui et sa conjointe mettront en vente leur maison dans l’ouest de la ville pour s’établir près du port.

«On veut déménager dans l’Uptown. On veut simplifier notre vie; on veut marcher au travail, on veut être dans le centre névralgique du divertissement, on veut être là pour les performances de rue l’été.»

«Au cours des dernières années, il y a beaucoup eu d’investissements»

Une fois les tasses de café vidées et les salutations terminées, nous nous rendons dans les bureaux d’Uptown Saint John, à une centaine de mètres de là. La directrice générale de cet organisme de développement, Nancy Tissington, nous y attend.

En poste depuis quatre ans, elle constate elle aussi que le quartier connaît une croissance fulgurante. Les développeurs privés, tels que l’entreprise Historica, qui est l’un plus importants joueurs du monde de l’immobilier, sont au rendez-vous et brassent les choses.

«Au cours des dernières années, il y a beaucoup eu d’investissements», dit-elle.

Cela a ouvert la voie aux entrepreneurs. Le quartier compte aujourd’hui des dizaines de boîtes du secteur des technologies de l’information, de nombreuses boutiques et quelque 28 restaurants.

La croissance du nombre de résidents du quartier est aussi un facteur déterminant selon elle.

La présence de cette population donne un gros coup de main aux entrepreneurs, qui ne dépendent pas que de la venue de bateaux de croisière dans le port de Saint-Jean (qui se trouve tout près de là) pour espérer survivre.

Quand les bateaux arrivent, c’est très bien. Mais les commerçants ne dépendent pas de ça. C’est le glaçage sur le gâteau. Leurs revenus principaux viennent des gens qui les appuient 365 jours par année.

Selon elle, la croissance actuelle de l’Uptown n’est pas qu’un feu de paille. Elle y croit tellement qu’elle vient d’acheter une maison dans le quartier.

«J’ai vu la progression du quartier et je me suis dit que je voulais investir», dit-elle.

«Les gens ont finalement arrêté d’attendre le gros projet»

Si le coeur de Saint-Jean connaît une telle renaissance, c’est en bonne partie grâce à l’arrivée de jeunes entrepreneurs audacieux. L’Acadie Nouvelle est allée à la rencontre de deux commerçants qui misent gros sur la croissance du centre de Saint-Jean.

Kate Thompson s’est lancée en affaires en 2009 en ouvrant un petit magasin de linge pour jeunes adultes sur la rue King, dans quartier Uptown. Le coin n’était pas tout à fait dynamique à l’époque, se souvient-elle.

«Quand j’ai ouvert cette boutique, il n’y avait rien. Je ne dirais pas que c’était déprimant, mais c’était calme.»

Ses affaires allaient rondement, mais elle s’est vite retrouvée à l’étroit. Après quelques années, elle a tenté de renouveler l’image de sa boutique pour tenter d’attirer de nouvelles clientes. Mais sa stratégie n’a pas tout à fait eu les effets escomptés.

Un jour, son mari – sachant qu’elle voulait faire croître sa boutique – lui a fait remarquer que le local de la bijouterie Birks, situé un peu plus bas sur la rue King, allait bientôt se libérer.

«Je lui ai dit non, t’es fou. C’est trop grand. Mon espace était d’environ 600 pieds carrés. Ici, c’est d’environ 1600 pieds carrés d’espace de vente. C’est plus du double. On est venus voir le local et les choses ont déboulé.»

En août 2016, Kate Thompson a ouvert Lordon, une boutique de linge, d’accessoires et de bijoux, cette fois davantage axée vers une clientèle plus âgée. Le magasin Silver Daisy a pour sa part pris le bord.

Aujourd’hui, un an et demi plus tard, elle ne regrette pas du tout sa décision d’ouvrir un commerce trois fois plus grand en plein coeur du quartier Uptown.

«C’est la meilleure décision que j’ai prise de ma vie.»

Elle explique qu’elle et son mari ont risqué gros pour ouvrir leur entreprise. Mais selon elle, cette peur qui accompagne le risque la motive à se dépasser.

Selon elle, la croissance du quartier est due en bonne partie à des commerçants qui, comme elle, sautent dans le vide et font le pari que la renaissance de l’Uptown n’est pas que temporaire.

Lorsqu’on lui demande ce qu’elle souhaite pour le secteur, elle se risque à donner une réponse sincère qui ne sera pas nécessairement populaire auprès de tous ses collègues du coin.

«J’espère que personne ne m’en voudra de dire ça. J’aimerais évidemment que de nouvelles boutiques locales ouvrent leurs portes, mais je pense que le quartier Uptown a vraiment besoin de franchises bien connues pour attirer les gens.»

«L’art et la culture a vraiment alimenté la renaissance du quartier Uptown»

Mike Duncan a lui aussi misé gros sur le quartier Uptown. Ce jeune électricien de carrière effectuait des travaux dans un ancien magasin de meubles du coin lorsqu’il est tombé en amour avec un local donnant sur une ruelle étroite.

Il pensait y installer son atelier, mais a plutôt décidé d’y ouvrir un commerce avec sa conjointe. C’est ainsi qu’est né le café Rogue, où l’on retrouve une ambiance unique et de l’équipement haut de gamme. Le commerce a ouvert ses portes en août dernier.

Plusieurs facteurs expliquent la renaissance de ce secteur de Saint-Jean, selon Mike Duncan. La présentation dans le coin de nombreux événements culturels d’envergure, tels que des concerts, des marchés et des expositions en plein air, est du nombre.

«L’art et la culture a vraiment alimenté la renaissance du quartier Uptown», dit-il.

L’arrivée de commerces attrayants est aussi digne de mention, selon lui. «C’est aussi la présence de bons locataires. Quand tu mets un commerce comme la microbrasserie Picaroons au coin, ça change tout pour le quartier.»

La microbrasserie en question, située tout près du café Rogue, a pignon sur rue dans un immeuble qui abritait entre autres un stationnement avant d’être complètement transformé par le développeur privé Historica.

Mike Duncan croit également que l’arrivée de nombreuses entreprises du secteur des technologies de l’information et l’afflux de baby boomers y est aussi pour quelque chose.

«On a les baby-boomers qui viennent louer des appartements. Ils aiment ça, ils passent du temps dans les restaurants, ils descendent au café en pantoufles pour venir chercher leur tasse matinale.»

Il demeure très optimiste pour l’avenir du centre de Saint-Jean. Il croit que même si la région connaît son lot de défis économiques, il croit que les mentalités changent et que les entrepreneurs prennent de plus en plus leur avenir en main au lieu d’attendre en vain qu’un miracle leur tombe dessus.

«Je pense que les gens ont finalement arrêter d’attendre le gros projet; la prochaine raffinerie, ou le prochain terminal de gaz naturel liquéfié. Ils se disent “ok, tu sais quoi, l’esprit entrepreneurial est vivant et on va tout simplement plonger”.»