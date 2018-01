Les emplois des concessionnaires automobiles intéressent peu les jeunes

Les concessionnaires d’automobiles canadiens lanceront le mois prochain une campagne nationale de recrutement, après qu’un sondage eut révélé que les membres de la génération du millénaire n’avaient pas l’intention de faire carrière dans ce secteur, dont les ventes ont atteint des niveaux records ces dernières années.

« Il y a beaucoup de jeunes Canadiens (qui) n’y songent tout simplement pas », a affirmé Catherine Fortin Lefaivre, une porte-parole pour la Corporation des associations de détaillants d’automobiles.

Selon elle, la recherche et les observations quotidiennes suggèrent que les concessionnaires automobiles sont perçus comme des endroits où les ventes et les pièces sont les éléments les plus importants.

« Le concessionnaire automobile de 2018 est un endroit qui a besoin de plusieurs personnes d’affaires, beaucoup de spécialistes du marketing, et des gens avec de l’expérience en innovation, étant donné que la façon dont les véhicules sont construits connaît des changements », a-t-elle expliqué lors d’un entretien.

Des emplois en finance, en technologies de l’information et en gestion y sont aussi possibles.

Au total, plus de 150 000 personnes travaillent dans les plus de 3200 concessionnaires automobiles du pays.

Dans un sondage mené par Abacus Data, dont les résultats ont été dévoilés en marge du Salon international de l’auto de Montréal, 68 pour cent des répondants âgés de 18 à 37 ans ont indiqué n’avoir jamais envisagé de travailler chez un concessionnaire automobile.

Le quart des personnes interrogées ont indiqué avoir songé à travailler chez un concessionnaire, tandis que sept pour cent ont dit travailler chez un concessionnaire.

Les hommes se montraient plus intéressés par ces emplois que les femmes.

Outre les membres de la génération du millénaire, la campagne de recrutement de trois ans organisée par la corporation a l’intention de viser les femmes, les immigrants et les anciens combattants.

Les ventes de véhicules automobiles légers ont franchi, l’an dernier, pour la première fois, le cap des deux millions. Les revenus de l’industrie ont dépassé le cap des 120 milliards $, et la vigueur des ventes devrait se poursuivre.

Le sondage d’Abacus Data a été réalisé en ligne du 22 décembre au 8 janvier, auprès de 2000 Canadiens âgés de 18 à 37 ans. L’Association de la recherche et de l’intelligence marketing juge qu’il est impossible d’attribuer une marge d’erreur à un sondage réalisé en ligne puisque la méthode d’échantillonnage est non probabiliste.