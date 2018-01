Poursuites de 58 millions $: Shippagan se prépare

La municipalité de Shippagan a mis de côté 150 000$ en frais judiciaires dans son budget pour 2018 pour faire face à deux poursuites entamées il y a plusieurs années. Elles totalisent près de 60 millions$.

Persuadée que la Ville a fait preuve de négligence lors des émeutes du 3 mai 2003, l’entreprise terre-neuvienne Daley Brothers a entamé une poursuite de 50 millions$ il y a quelques années. Lors de la crise du crabe, des pêcheurs en colère ont incendié un entrepôt et une usine de transformation du poisson appartenant à l’entreprise. Ils ont aussi mise le feu à 150 casiers et quatre bateaux de pêche appartenant à des Amérindiens qui devaient livrer du crabe à cette usine.

En 2012, la Ville de Shippagan a également été incluse dans un litige de 8 millions$ l’opposant à Eric Smith, un homme d’affaires de Moncton et Irving Oil.

Eric Smith accuse Irving Oil d’avoir contaminé ses terrains situés à proximité d’un site d’entreposage de bateaux appartenant à l’entreprise durant les années 1990.

Shippagan a été incluse dans l’avis de poursuite puisque la municipalité est propriétaire depuis 2000 d’un ancien terrain du Canadien National. Ce terrain est adjacent à celui d’Irving Oil. Eric Smith juge que Shippagan doit assumer une part de la responsabilité.

Des dates de comparution n’ont pas encore été fixées.

«On est déjà rendu à notre troisième avocat. Le premier s’est retiré parce qu’il se sentait en conflits d’intérêts. Le deuxième avocat ne souhaitait plus prendre de dossiers à long terme parce qu’il prenait sa retraite. Le nouvel avocat, on lui a donné le mandat de passer à travers. Il met plus de temps sur les dossiers. Ça nous coûte plus cher, mais il nous rend le service», explique Anita Savoie Robichaud, maire de Shippagan.

Aucune hausse de taxes

Malgré tout, Anita Savoie Robichaud est bien heureuse du budget adopté récemment par le conseil municipal. Le conseiller Rémi Hébert est le seul à s’y être opposé. Le taux de taxation a notamment été maintenu à 1,51$ par 100 d’évaluation. Le montant du budget de fonctionnement général s’élève à environ 4 846 394$.

«C’est un budget qui me rassure. Malgré les défis, les frais judiciaires sont particulièrement élevés, on a quand même réussi à élaborer un budget qui nous permet de maintenir le même taux de taxation, les services et le personnel de la municipalité sans devoir songer à des coupures. C’est un tour de force.»

Même si le budget élaboré par la directrice générale Brigitte Mazerolle Arseneau permet d’assurer la stabilité, la maire Savoie Robichaud attend avec impatience le jour où la municipalité sera en mesure de tourner la page sur les affaires juridiques et envisager plus de projets à long terme.

«On aimerait pouvoir faire d’autres choses que de se tenir jour. On aimerait aller de l’avant avec certains projets d’expansion. On aimerait pouvoir embaucher une personne responsable du développement économique.»

L’impact du gel des évaluations foncières par le gouvernement provincial se fait aussi sentir. Anita Savoie Robichaud parle d’un manque à gagner de 53 000$.

Les tarifs d’eau et d’égout ont aussi été maintenus à 500$ par unité. Le budget de fonctionnement de service d’eau et d’égout s’élève à 1 234 663$.