Année électorale au N.-B.: les parents ont l’intention de se faire entendre

2018 sera une année d’élection au Nouveau-Brunswick et les parents francophones de la province comptent faire pression pour faire avancer des dossiers.

Ils étaient quelques dizaines de participants à Dieppe samedi à l’Assemblée générale annuelle de l’Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick (AFPNB).

En entrevue avec l’Acadie Nouvelle, le président de l’AFPNB a indiqué que le programme qui permet la gratuité à l’éducation postsecondaire pour les étudiants dont la famille fait 60 000$ et moins en revenu annuel fait partie des préoccupations.

«Ils ont fait des ajustements et on espère que si on continue à faire pression, on pourrait inclure plus de gens. Pendant les années électorales, c’est là qu’on a le plus de moyens de pression à notre disposition et il faut faire compter ces années-là», lance Pascal Haché.

Une rencontre devrait avoir lieu cette année avec le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Brian Kenny.

«Il y aura probablement des retours sur les annonces faites et nous allons amener notre grain de sel. Nous allons probablement faire des recommandations. Il se peut aussi que nous fassions des recommandations officielles pour la prochaine élection», souligne le président.

Préoccupations au niveau des garderies

Parmi les discussions de samedi, les membres sont revenus sur l’annonce récente du gouvernement Gallant de permettre aux familles avec un revenu annuel brut de moins de 37 500$ d’envoyer leurs enfants gratuitement dans de nouveaux centres de la petite enfance.

Le gouvernement a également promis que les familles de la classe moyenne ne débourseront pas plus de 20% de leurs revenus pour envoyer leurs enfants à la garderie s’ils sont inscrits dans les nouveaux centres.

L’AFPNB estime que cela va «donner un grand coup de pouce aux familles démunies», mais elle a ses réserves.

«Le besoin est énorme dans les familles où il y a deux revenus. Quand on parle de deux enfants à 600$ par mois bien ça monte à 1200$ par mois et c’est un coût énorme. Ce sont des choses qu’on aurait aimé voir s’améliorer et il n’y a pas grand-chose pour ces gens-là dans les annonces qui ont été faites», mentionne Pascal Haché.

Le président sent aussi un parfum électoraliste. Les premiers centres de la petite enfance devraient ouvrir leurs portes à Saint-Jean et à Edmundston le 1er mars et le reste suivra plus tard, après les élections.

«Ce sont deux régions qui sont politiquement très importantes pour les prochaines élections», affirme-t-il.

D’autres dossiers sur la table

L’APFNB compte également mettre de l’avant d’autres dossiers en cette année électorale.

«Il y a la pédiatrie sociale, c’est un dossier très chaud pour nous. Nous sommes dans les premières étapes de l’implantion de notre système de pédiatrie sociale et nous devons aller chercher des appuis au gouvernement», souligne Pascal Haché.

La journée de samedi a également été l’occasion pour l’association de recevoir un nouveau dossier sur sa table.

«Il y a un besoin pour les jeunes qui n’ont pas tout le soutien dont ils ont besoin dans le système scolaire», avance le président.