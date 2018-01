Boom démographique dans la vallée de Kennebecasis

Cet immeuble de Quispamsis abrite l’École des Pionniers et la garderie La Vallée Enchantée. - Courtoisie

Une véritable explosion démographique s’observe actuellement dans la vallée de Kennebecasis, près de Saint-Jean, où la communauté francophone semble croître de façon importante.

Si cette croissance démographique peut s’avérer un heureux problème et témoigner d’une situation relativement enviable pour la communauté francophone de l’endroit, elle représente également son lot de défis auxquels elle est désormais confrontée.

«Nous sommes en train d’exploser avec notre garderie et les demandes de services en français», explique d’entrée de jeu Michel Côté, le directeur général de l’Association régionale de la communauté francophone de Saint-Jean (ARCF).

«La clientèle à la garderie La Vallée Enchantée de Quispamsis a augmenté de 300%, passant de 40 à 120 enfants en trois ans. Ce nombre sera de 140 en juin», illustre-t-il.

L’attrait pour cette garderie et pour la nouvelle école des Pionniers de Quispamsis, inaugurée en 2015, n’est pas sans représenter un casse-tête pour la direction de l’ARCF de Saint-Jean.

L’organisme, qui représente les intérêts d’environ 6000 francophones vivants dans la région de Saint-Jean, admet sans détour que les listes d’attentes s’allongent, que les espaces disponibles se font rares et qu’il ne parvient pas à combler tous les emplois nécessaires à la bonne prestation des services.

La venue de nouveaux arrivants, le déménagement de plusieurs familles de Saint-Jeannoises vers les banlieues et l’offre de nouveaux services d’éducation en français expliqueraient en bonne partie cette situation.

«On ne fournit tout simplement plus et nous somme désespérément à la recherche d’éducateurs et d’éducatrices pour aider à gérer cette croissance», affirme Michel Côté.

De fait, malgré une grande diffusion d’offres d’emploi à travers les médias sociaux, l’ARCF de Saint-Jean peine à dénicher des gens prêts à occuper des emplois de concierge ou d’éducateur de la petite enfance.

«Ça demeure difficile, même si on offre une semaine gratuite de service de garde à un parent qui réfère un employé et un boni annuel de 2000$ en argent à certains employés. L’option d’offrir une prime en argent à l’embauche est également quelque chose à envisager», a précisé le directeur général de l’ARCF de Saint-Jean.

«On parle beaucoup du trou noir ces temps-ci et du manque d’emplois dans le nord de la province, le message est lancé, il y a beaucoup de possibilités d’emplois avec de nombreux avantages sociaux dans nos garderies ici», ajoute Michel Côté, qui tend également la perche aux chercheurs d’emploi du Québec, de l’Europe et de l’Afrique francophone.

Pendant ce temps, le gouvernement fédéral et celui du Nouveau-Brunswick, ainsi que des entreprises comme Air Canada ou J.D. Irving attirent les francophones d’ailleurs qui s’installent de plus en plus dans la vallée de Kennebecasis.

«Le quartier de Quispamsis où sont situées l’école et la garderie est probablement devenu un quartier majoritairement francophone», avance Michel Côté.

Une situation qui ne surprend pas les élus

La situation vécue par les francophones vivants dans la vallée de Kennebecasis et l’accroissement de la population dans cette région n’est pas sans surprendre certains élus de l’endroit qui ont bien voulu se confier à l’Acadie Nouvelle.

«Il ne fait aucun doute que la population francophone de notre région est en croissance et qu’il y a par conséquent un défi pour assurer l’accès aux services, comme ceux en garderies», a affirmé Blaine Higgs, le député provincial de la circonscription de Quispamsis.

«L’École des Pionniers compte plus de 200 élèves cet automne et dans le même bâtiment, la garderie La Vallée Enchantée, est déjà au maximum de sa capacité avec des listes d’attente pour les groupes préscolaires. L’espace pour les groupes après l’école est également une préoccupation, tout comme l’accès à la garderie qui est menacé par le manque de personnel», a ajouté le chef conservateur.

À l’édifice municipal de Quispamsis, le maire Gary Clark n’a pas manqué de souligner que sa municipalité a tout à offrir à une famille typique et aux francophones du Nouveau-Brunswick.

«Quispamsis est une communauté active et avant-gardiste, où les familles peuvent vivre dans un magnifique environnement, aussi sécuritaire qu’amical. Ce n’est pas étonnant que les familles francophones soient attirées par l’endroit», a déclaré le maire.

M. Clark a dit espérer que les nombreux postes d’éducateurs pourront bientôt être pourvus afin d’assurer le maintien des services de garde.

«Il y a encore place à Quispamsis pour la croissance et la porte est toujours grande ouverte pour accueillir encore plus de francophones».