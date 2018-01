Un événement climatique exceptionnel qui a tout changé

«Dans la crise du verglas ce qui nous a le plus handicapés c’est le manque d’électricité», se souvient la responsable de la Commission des services régionaux de la Péninsule acadienne. - Archives

Cette semaine, beaucoup de Néo-Brunswickois se rappelleront qu’il y a un an la province était balayée par un épisode météorologique sans précédent. Les conséquences furent lourdes. Quelles leçons ont été retenues?

Mercredi 25 janvier 2017, la Péninsule acadienne se réveillait sous la glace, après le passage d’une tempête de pluies verglaçantes. Toutes ces branches d’arbre recouvertes d’une épaisse couche de gel avaient quelque chose de féerique. Une splendeur dans le désastre.

Nul ne savait alors ce qui allait suivre: des jours à n’en plus finir sans électricité, un sentiment de panique généralisé, l’état d’urgence décrété, l’arrivée de l’armée… La crise du verglas ne faisait que commencer.

Un an après, qu’est-ce qui a changé? Les autorités ont-elles revu leur mode d’action? Oui, garantit Mélanie Thibodeau, directrice générale de la Commission des services régionaux de la Péninsule acadienne (CSR-PA).

«Avant la crise du verglas, le plan de mesures d’urgence était général. Nous l’avons par la suite étoffé, en intégrant les spécificités de chaque communauté.»

Toutes les ressources humaines et matérielles ont été recensées. Dans certains cas, il s’agissait de simples mises à jour. Dans d’autres, il a fallu établir ces listes. La CSR-PA est en train d’identifier, selon les secteurs géographiques de la Péninsule, des sites qui deviendraient, en cas de désastre, des centres d’hébergement d’urgence.

«Il est important de penser à l’échelle régionale. Quand une catastrophe survient, elle ne se cantonne pas aux limites d’une municipalité», poursuit Mélanie Thibodeau.

De leur côté, les mairies ont tiré les enseignements de cet événement climatique inédit.

«Ce n’est pas qu’on n’était pas prêt. Ce qui nous a tous surpris, c’est l’ampleur de cette crise. Personne n’imaginait que les pannes d’électricité allaient durer aussi longtemps», confie Julie Jacob, secrétaire municipale à Caraquet.

Pour parer au pire, la ville a acheté trois moteurs à propane pour ses stations de pompage et deux génératrices. Shippagan, elle, s’est procuré quatre nouvelles génératrices et aimerait s’équiper d’une tour radio émettrice.

«On parle d’un investissement de plusieurs dizaines de milliers de dollars. On attend de voir si une partie des frais pourrait être prise en charge par les gouvernements», renseigne Valmond Doiron, coordonnateur des mesures d’urgences à Shippagan.

Les conséquences de la tempête de janvier 2017 ont marqué les esprits. Au point de penser que plus rien ne sera comme avant. Une affirmation qui se vérifie à chaque alerte météo.

«Aussitôt, on se met en mode préventif. Les mesures d’urgence sont une de nos priorités. Plus qu’auparavant», reconnaît Brigitte Mazerolle Arseneau, directrice générale de Shippagan.

Le maire de Paquetville, Luc Robichaud, a l’impression que les élus et les responsables des instances régionales ne sont pas les seuls à se tenir sur leurs gardes.

«Si au moindre risque on est sur le qui-vive, les citoyens le sont aussi. Ils se sont responsabilisés.»

Brigitte Mazerolle Arseneau l’a constaté il y a dix jours alors qu’une alerte au blizzard avait été émise.

«On a vu les gens se presser d’aller chercher de l’essence pour leur véhicule ou pour leur génératrice. Ils se préparaient, au cas où…»

Les révisions du plan de mesures d’urgence n’ont pas encore été testées. La province n’a pas subi de nouvelle catastrophe naturelle extraordinaire. Ces améliorations sur le plan technique rassurent néanmoins.

«On est mieux armés pour faire face à une deuxième crise du verglas, c’est certain», déclare Valmond Doiron.

«Ça nous rend confiants», rajoute Brigitte Mazerolle Arseneau.

Reste que dans tous sinistres il y a une part d’imprévu.

«On ne peut pas tout prévoir, souligne la DG de la CSR-PA. Dans la crise du verglas ce qui nous a le plus handicapés c’est le manque d’électricité. La prochaine catastrophe sera peut-être et sûrement autre chose. On réfléchit aussi beaucoup à comment réagir en cas d’inondations ou de feu de forêt.»

Des DSL mieux préparés et mieux équipés

Pendant la crise du verglas, dans les villes et les villages de la Péninsule, l’entraide et la solidarité ont rapidement pris le pas sur la stupeur et la désolation.

Dans les DSL pourtant, bon nombre de résidents se sont sentis abandonnés. Fredericton souhaite corriger le tir.

«Le ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux travaille, depuis l’année dernière, avec des groupes de citoyens qui désirent améliorer cette situation dans leur DSL et se prendre en main», informe Sheila Lagacé.

La directrice des communications au ministère assure que des plans de mesures d’urgence ont été élaborés localement.

«Plusieurs DSL dans la province se sont mieux équipés, soit par l’entremise de leur caserne de pompiers ou leur centre communautaire, afin d’être plus autosuffisants.»