La pilule abortive change la donne au N.-B.

L’arrivée de la pilule abortive au Canada pourrait suffire à répondre à l’absence d’avortements chirurgicaux dans la plupart des régions du Nouveau-Brunswick, selon Brian Gallant.

L’an dernier, le premier ministre avait laissé entendre à deux reprises que son gouvernement était en train d’étudier la possibilité d’élargir l’accès à l’avortement dans la province.

Interrogé sur le sujet lors d’une rencontre éditoriale avec l’Acadie Nouvelle en janvier dernier, M. Gallant avait indiqué que la province était «en train d’entamer une procédure pour voir qu’est-ce qu’on peut faire» afin «d’étaler ces services dans plus de régions autour de la province».

Lors du discours du Trône, en octobre, le gouvernement avait signalé à nouveau son intention de «poursuivre (son) effort pour améliorer l’accès en matière (…) de santé reproductive».

Plusieurs observateurs avaient interprété ces signaux comme la volonté du gouvernement d’offrir des avortements chirurgicaux ailleurs que dans les deux hôpitaux de Moncton et dans celui de Bathurst.

En entrevue de fin d’année avec le journal, le premier ministre a cependant indiqué que l’arrivée au pays de la pilule abortive commercialisée sous le nom de Mifegymiso était en train de changer la donne dans la province.

«Le Mifegymiso va aider à l’accessibilité aux services (d’avortement) autour de la province et autour du pays, il n’y a pas de doute», a-t-il confié.

La pilule abortive risque même faire baisser la demande pour les avortements chirurgicaux dans certaines régions en dessous du niveau requis pour ouvrir de nouvelle clinique dans les hôpitaux ailleurs qu’à Moncton et Bathurst, a avancé M. Gallant.

«Pour avoir la procédure dans les hôpitaux autour de la province, c’est important d’avoir assez de demandes pour que les médecins aient un certain rythme de procédures pour garder leurs compétences», a-t-il dit.

«Avec le Mifegymiso, il se peut que nous ayons même moins de procédures (chirurgicales) à faire dans les hôpitaux. Ça reste à être évalué.»

La directrice générale du Conseil des femmes du Nouveau-Brunswick est cependant d’avis que la pilule abortive devrait être offerte comme un choix différent de l’avortement chirurgical et non comme l’unique solution pour les femmes qui vivent en région et qui n’ont pas la possibilité de se rendre à Moncton ou à Bathurst.

«L’idée, c’est d’avoir plus de choix parce que les personnes vivent dans différents contextes», résume Beth Lyons.

L’avortement chirurgical est immédiat et se déroule à l’hôpital (la province ne rembourse pas la procédure en clinique) tandis que la pilule abortive est généralement prise à la maison et provoque un processus semblable à une fausse couche qui peut durer plusieurs heures.

«La vie des femmes est tellement compliquée en ce qui concerne leur santé reproductive. Il faut s’assurer qu’elles aient une multitude d’options pour qu’elles puissent choisir l’option avec laquelle elles sont le plus à l’aise», avance Mme Lyons.

Une alternative qui fonctionne

Le Nouveau-Brunswick a été l’une des premières provinces canadiennes à offrir gratuitement le Mifegymiso aux femmes qui choisissent de subir un avortement par médicament.

Entre la date de l’entrée en vigueur de cette mesure, le 7 juillet 2017, et le 2 janvier, la province a remboursé 140 ordonnances aux médecins et pharmaciens qui doivent offrir la pilule abortive sans frais à leurs patientes.

Chaque ordonnance a coûté environ 335$ pour un total de 46 654$.

Selon Beth Lyons, il est rassurant de voir que les femmes semblent être au courant de la disponibilité de la pilule abortive et que les médecins et les pharmaciens semblent prêts à la prescrire et à la fournir aux patientes.

«C’est un bon signe. Ça va être intéressant de voir à long terme si ce nombre augmente et si le nombre d’avortements chirurgicaux diminue.»

Jusqu’ici, un peu plus de 500 Néo-Brunswickoises choisissaient de subir un avortement chirurgical à Bathurst ou à Moncton chaque année.

Afin de protéger la vie privée des patientes, le ministère de la Santé a refusé de fournir au journal la répartition des ordonnances de Mifegymiso par région. Il n’est donc pas possible de déterminer si la pilule abortive est plus populaire dans les régions les plus éloignées de Moncton et de Bathurst.

Mme Lyons estime cependant que ces données pourraient permettre de mieux comprendre les besoins entourant l’avortement.

«On pensait que le Myfegymiso pourrait améliorer l’accès à l’avortement pour les personnes qui habitent dans les régions rurales et les régions sans accès à l’avortement chirurgical. Ça serait bien de savoir si l’on avait raison ou si c’est une population complètement différente qui utilise la pilule abortive.»

Des règles moins restrictives

Santé Canada a mis à jour en novembre ses directives sur le Mifegymiso pour les rapprocher de ce qui se fait déjà dans les autres pays développés où la pilule abortive est disponible depuis des décennies.

Dorénavant, une femme enceinte peut avoir recours à l’avortement par médicament jusqu’à 9 semaines (63 jours) après le début de sa grossesse au lieu de 7 semaines (49 jours).

De plus, les médecins n’ont plus besoin de suivre un cours en ligne avant de pouvoir prescrire la pilule abortive, à condition d’avoir «une connaissance suffisante du médicament».

Au Nouveau-Brunswick, environ une cinquantaine de médecins seulement avaient suivi cette formation et il n’existait aucun registre public pour entrer en contact avec eux.

Même sans la formation obligatoire, il pourrait encore s’avérer difficile de trouver un médecin qui est prêt à prescrire le Mifegymiso, selon la directrice générale du Conseil des femmes.

«C’est l’une des barrières qui existe encore. Il y a des chances que ton médecin de famille ne va pas le prescrire. Et si tu n’as pas de médecin de famille, il faut trouver quelqu’un.»

Selon le registraire du Collège des médecins et des chirurgiens du Nouveau-Brunswick, le Dr Ed Schollenberg, les médecins qui estiment ne pas être suffisamment bien informés pour prescrire la pilule abortive ou qui refusent de le faire pour des raisons de conscience ont l’obligation d’aider leurs patientes à trouver quelqu’un qui peut le faire.

La même directive s’applique également en ce qui concerne la contraception, les avortements chirurgicaux et l’aide médicale à mourir, avance-t-il.

«Ils doivent dire à leurs patients où ils pourraient trouver un accès alternatif. Ça fait longtemps que c’est comme ça et nous n’avons pas eu de problème depuis longtemps à ce sujet là.»

Au Nouveau-Brunswick, les infirmières praticiennes peuvent également prescrire la pilule abortive.