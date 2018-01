Le chocolat s’invite à Shédiac avec le festival ChocoLoco

Mordus de cacao? Deux artisans chocolatiers, une sommelière et une traiteur de Shediac ont uni leur savoir-faire et mis sur pied le festival ChocoLoco, qui promet d’être une célébration du chocolat sous toutes ses formes.

Quoi de mieux qu’un carré de chocolat pour combattre un coup de cafard hivernal? À en croire quatre entrepreneurs de Shediac qui ont mis sur pied le premier festival autour du cacao, il s’agit bien du remède idéal.

Du 9 au 11 février, la cité du homard laissera place à la douceur sucrée pour une série d’évènements originaux. Soirée sensuelle pour les couples, rallies d’observation pour toute la famille, yoga-chocolat ou encore séminaires sur le chocolat; le week-end promet d’être bien rempli et définitivement chocolaté.

Né de la passion commune de quatre entrepreneurs de la région, les chocolatiers Ginette Ahier et Frédéric Desclos, la sommelière Tammy Brideau et la traiteur Cherrie Moreault, le festival se veut une ode à la bonne bouffe.

«C’est du haut de gamme, ça célèbre la bonne nourriture. (…) Le but du festival est de transmettre le goût des bonnes choses à un maximum de personnes. On a un panel un peu éclectique d’activités pour qu’un maximum de personnes puisse y participer», explique Frédéric Desclos.

Un petit festival aux grandes ambitions

«L’objectif de ChocoLoco est de faire plus profiter les gens de l’hiver, et de développer le côté culinaire, confie Tammy Brideau, sommelière associée au projet et présidente du festival. En organisant le festival en février, on espère étendre la saison touristique dans les petites régions.»

S’il vise en premier lieu le plaisir des papilles et le régal du public, l’intention des organisateurs de ChocoLoco est ainsi bien plus large: faire vivre la ville durant l’hiver et faire rayonner le travail et le savoir-faire des artisans de la région.

«Notre but ultime, c’est d’améliorer la représentation de nos chocolatiers dans le futur et d’être reconnu comme le plus grand festival autour du chocolat. On a de grandes ambitions, même si on commence petit pour la première présentation», confie Tammy Brideau.

Dans le viseur des entrepreneurs, également, l’éducation du public.

«On ne veut pas juste proposer à manger et à boire, mais éduquer le public sur le côté nutritionnel», commente la présidente.

Par une série de séminaires, mais aussi par des activités ludiques telles que le Yoga-Chocolat, les participants apprendront tout de la précieuse fève, de sa récolte à ses vertus relaxantes.

ChocoLoco promet déjà d’être un rendez-vous incontournable pour tous les amoureux du chocolat, qui profiteront assurément d’un week-end gourmand.