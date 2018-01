Le Club Richelieu de Campbellton en relève à celui de Dalhousie

Fondé en 1954, le Club Richelieu de Dalhousie aurait célébré cette année son 64e anniversaire. Il a plutôt fermé ses portes, faute de membres.

Ils n’étaient plus qu’une poignée, trois plus précisément. Ils ont décidé de mettre la clé sous la porte en début d’année, mettant fin à plus de six décennies de présence dans le Restigouche-Est.

Mais la région ne sera pas oubliée pour autant.

Plus à l’ouest, le club de Campbellton vient de souligner son intention de rapatrier la région orpheline sous son aile et, du coup, combler le vide laissé par la fermeture du club de Dalhousie.

«On ne prend pas officiellement de l’expansion, on ne régionalise pas nos opérations. Mais on sera présent dans le Restigouche-Est pour les gens qui voudraient devenir membres ainsi que pour les organismes communautaires reliés à la jeunesse. On est prêt à desservir ce secteur et les environs», explique Marc Thériault, président du Club Richelieu de Campbellton.

Ainsi, les personnes du Restigouche-Est intéressées pourront adhérer au club de Campbellton et les demandes de dons seront évaluées.

«On va y aller selon notre capacité financière, c’est certain. On a déjà reçu des demandes d’aide par le passé concernant des communautés plus à l’Est et nous en avons honoré quelques-unes. Mais c’était exceptionnel, car on ne voulait pas empiéter sur le territoire du club de Dalhousie. Mais c’est différent maintenant. Désormais, on veut être présent dans la mesure du possible», ajoute le président.

Le club est particulièrement présent au niveau des écoles et des associations sportives pour jeunes. L’an dernier, il a remis tout près de 30 000$ à diverses initiatives jeunesse dans la région

Le club de Campbellton compte une trentaine de membres et organise plusieurs activités pour amasser les fonds qu’il redistribue. Parmi celles-ci, notons le festi-vin et le festi-bière. Le Club a d’ailleurs obtenu en 2017 la désignation de «Club performant de l’année», prix remis par le mouvement Richelieu International pour la variété et l’originalité de ses activités, sa bonne gestion, et l’impact au sein de sa communauté.

Le Club Richelieu de Campbellton, le premier implanté dans les Maritimes, a été fondé en 1949.