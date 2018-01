Trou noir de l’assurance-emploi: autre manifestation dans la Péninsule

Jean-Maurice Landry et Fernand Thibodeau, du comité d'action de l'assurance-emploi. - Acadie Nouvelle: David Caron

Les travailleurs saisonniers continuent de maintenir la pression. Lundi matin, quelques centaines d’entre eux ont bravé le froid glacial pour manifester devant le bureau du député provincial de Tracadie-Sheila, Serge Rousselle. Ils réclament des mesures d’urgence pour atténuer l’impact du trou noir de l’assurance-emploi.

Le député Serge Rousselle était cependant absent pour la journée. Les membres du comité d’action de l’assurance-emploi envisagent de poursuivre leurs démarches jusqu’à ce qu’ils aient droit à un tête-à-tête avec M. Rousselle.

Les travailleurs demandent aussi une rencontre avec le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Brian Gallant.

«J’ai envoyé une lettre à Brian Gallant le 8 janvier. On est rendu le 22 janvier. Je pense qu’il aurait eu un peu de temps pour lire ma lettre. Je lui ai envoyé plusieurs courriels aussi. On m’a répondu que nous sommes trop nombreux dans le comité pour avoir un rendez-vous avec M. Gallant. Je demande qu’on se mobilise autour du bureau de Serge Rousselle, parce que si je ne peux pas avoir une réponse de M. Gallant, je vais rester ici jusqu’à ce que Serge Rousselle arrive et appelle Brian Gallant», lance Fernand Thibodeau, un porte-parole du comité d’action.

Selon Jean-Maurice Landry, un autre membre du comité d’action, le cœur du problème réside dans le fait que la Péninsule acadienne se trouve dans la région économique de l’assurance-emploi Restigouche-Albert qui englobe non seulement une grande partie du nord de la province, mais aussi le comté de Kent et les régions rurales autour de Moncton.

Le taux de chômage dans cette région s’élève actuellement à 11,7%. En comparaison, le taux de chômage de la région Campbellton-Miramichi est établi à 13,5%. Puisque le nombre de semaines de prestations accordé aux travailleurs est lié au taux de chômage d’une région, les travailleurs de Restigouche-Albert doivent travailler 490 heures pour toucher aux prestations.

Jean-Maurice Landry, du comité d’action de l’assurance-emploi, présente des statistiques aux manifestants. Acadie Nouvelle : David Caron

«Qu’on regroupe les régions du Nord avec celles du Sud-Est, c’est une situation qui nous désavantage. C’est une situation qui plaît énormément aux politiciens comme Brian Gallant et Dominic LeBlanc qui voient leurs travailleurs avantagés par ce système à nos dépens. Si le Sud-Est n’était pas regroupé avec nous, les travailleurs du Sud-Est devraient travailler 630 heures pour se qualifier à l’assurance-emploi», analyse Jean-Maurice Landry.

Bien qu’aucun représentant du Parti libéral n’a assisté à la manifestation, la nouvelle chef du NPD, Jennifer McKenzie, était de la partie.

«Il est temps de rétablir le programme d’assurance-emploi pour qu’il travaille pour les hommes et les femmes du Nouveau-Brunswick», a-t-elle dit.

La semaine dernière, lors d’une autre manifestation, les députés libéraux de la Péninsule acadienne ont assuré qu’ils prennent le problème au sérieux

«Je suis là pour vous soutenir», avait déclaré Serge Cormier, député fédéral d’Acadie-Bathurst.