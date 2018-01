La charpente s’élève et l’espoir renaît à Miscou

Détruite lors d’un violent incendie en mai 2017, l’usine Miscou Fish Product est en train de renaître de ses cendres. La reconstruction a été lancée il y a environ une semaine et demie, indique Marcel Benoît, responsable du chantier.

Les travaux avancent bien, ajoute-t-il. Le squelette de la structure a déjà été érigé. Les intempéries prévues au cours des prochains pourraient cependant ralentir la cadence.

«On n’a pas trop le choix. Quand Dame Nature nous envoie du mauvais temps, on ne peut pas faire autrement que d’attendre.»

M. Benoît a espoir que la construction sera terminée au printemps. «On fait notre 100% pour que ce soit le cas.»

Avant l’incendie de mai 2017, Miscou Fish Product comptait une centaine d’employés. Marcel Benoît figurait parmi eux. Il travaillait comme un responsable de la maintenance.

«Ce n’était pas plaisant à voir. Quand on se couche le soir et on se réveille le matin pour aller travailler et il ne reste plus rien, ça laisse un gros vide.»

La reconstruction de l’usine permet aussi aux gens de Miscou de garder l’espoir. Denis Chiasson, de Miscou, a déjà travaillé dans l’usine. Il a été grandement marqué par l’incendie.

«C’est venu me chercher. Au moins, il y avait quelque chose à Miscou. Les gens n’étaient pas certains s’ils allaient reconstruire l’usine. Je suis content, parce que ça va donner du travail au monde de l’île.»

Miscou Fish Product se spécialise dans la transformation de crabe, de homard et de hareng.