Le calme après… et avant la tempête

La vie semble avoir quelque peu repris son cours normal, au lendemain du passage d’un système météorologique qui a laissé d’importantes précipitations sur la province et bouleversé le quotidien de bon nombre de Néo-Brunswickois.

Écoles, institutions bancaires, bureaux gouvernementaux et commerces fermés, ainsi que sorties de route et pannes de courant ont meublé cette autre journée de tempête qui a balayé tout le Nouveau-Brunswick.

Signe évident de l’intensité du système dépressionnaire qui a traversé la province, de nombreuses écoles sont demeurées fermées et plusieurs routes étaient toujours enneigées mercredi, malgré des conditions météorologiques beaucoup plus clémentes.

Quelques services de santé offerts par le Réseau Horizon n’étaient toujours pas disponibles mercredi en raison des conditions météorologiques.

Malgré certaines statistiques qui en disent long sur la tempête, certains diront que le pire a tout de même été évité.

Précisons que des endroits comme Gagetown ont reçu jusqu’à 9 heures de précipitations sous forme de grésil ou de pluie verglaçante au cours de la journée de mardi.

À Saint-Jean, les vents ont atteint par moment 87 km/h.

Alors que le nord-ouest du Nouveau-Brunswick était enseveli sous 30 cm de neige par endroit, le Centre et le Sud de la province ont enregistré des précipitations sous forme de pluie allant de 30 mm à 71mm dans le secteur du parc Fundy.

Mince consolation, ce système dépressionnaire a été accompagné de températures très douces pour cette période de l’année.

Mardi soir, le mercure a grimpé à 11,3°C à St. Stephen, fracassant ainsi un record de chaleur vieux de plus de 100 ans.

Des records de chaleur ont également été fracassés à l’Île Miscou (3,4°C) et à Saint-Jean (10,4°C).

«L’impact de la tempête était minime», a indiqué Marie-Andrée Bolduc, porte-parole d’Énergie NB, dont le réseau semble avoir tenu le coup malgré quelques pannes de courant qui sont survenues mardi et mercredi.

«De 17h mardi soir à 8h mercredi matin, nous avons eu 13 interruptions causant des pannes pour environ 2000 clients dans quelques régions de la province, incluant Bouctouche et Richibuctou-Village, le tout durant en moyenne trois heures».

L’Organisation des mesures d’urgence du Nouveau-Brunswick a également indiqué que le pire semble avoir été évité et qu’il ne semble pas y avoir eu de dommage aux infrastructures de la province.

«On s’en est bien tiré, je pense que les gens étaient alertes et prêts à s’occuper d’eux-mêmes», a affirmé Robert Duguay, porte-parole de l’organisation gouvernementale.

La GRC a pour sa part indiqué avoir reçu sur l’ensemble de son territoire (à l’exception de la région Moncton) 47 appels concernant des sorties de route et des collisions impliquant des véhicules automobiles.

«C’est un nombre d’incidents qui ressemble à ce qui est généralement enregistré lorsqu’il y a une tempête et il n’y a heureusement pas eu de blessé grave dans ce cas-ci», a laissé savoir Jullie Rogers-Marsh, porte-parole de la GRC au Nouveau-Brunswick.

Le temps généralement ensoleillé et plus froid qui surplombe actuellement la province fera place cette fin de semaine à un retour des températures très douces ainsi qu’à un mercure qui va aisément franchir le point de congélation partout en province et qui sera accompagné de quelques précipitations.

Cette période d’accalmie pourrait toutefois être de courte durée, puisque les météorologues disent craindre le passage, au milieu de la semaine prochaine, d’un autre système dépressionnaire majeur.

«C’est surtout un enjeu relié à la présence d’air froid au Québec lors du passage de la dépression. Si le froid arrive plus tôt, la tempête risque de bifurquer vers les Maritimes. Sinon, l’Ontario et le Québec seront touchés», a indiqué André Monette, chef météorologue, sur le site web de la chaîne MétéoMédia.

Une fois de plus, c’est le nord-ouest du Nouveau-Brunswick qui serait le plus durement touché, avec la possibilité de recevoir de 12 à 24 centimètres de neige, de mercredi à vendredi.