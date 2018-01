Trop de bleuetières sur l’île Miscou?

Judy et Jean-Baptiste Bezeau, du Comité de sauvegarde de Miscou. Une rencontre a été organisée lundi soir en l'église Sainte-Antoine-de-Padoue, à Miscou. Acadie Nouvelle: David Caron

Jean-Baptiste Bezeau avoue ne pas avoir beaucoup dormi au cours des deux dernières années. Les dangers liés à l’environnement de l’île Miscou le gardent éveillé la nuit.

Jean-Baptiste Bezeau, président du comité de sauvegarde de l’île Miscou, est notamment préoccupé par les coupes à blanc et le développement de bleuetières. Il est aussi inquiet par les conséquences liées à l’épandage de pesticides.

«Il y a deux ans, j’étais en Alberta. J’ai lâché mon emploi. J’ai peut-être perdu jusqu’à 200 000$, mais l’argent ce n’est pas ça qui est important. Je travaille maintenant pour la santé des gens et l’île Miscou.»

L’objectif du groupe est de mettre à jour le plan d’aménagement rural des îles Lamèque et Miscou afin de mettre en place de nouveaux règlements qui favorisent la protection de l’environnement et encadrent le développement.

Le comité a organisé une rencontre publique lundi soir en l’église Sainte-Antoine-de-Padoue pour parler de ses réalisations jusqu’à maintenant. Une cinquantaine de personnes y ont participé.

Lentement, mais sûrement, les démarches entreprises commencent à produire des résultats, mais il reste encore plusieurs étapes à franchir, explique Benjamin Kocyla, directeur du service d’urbanisme à la Commission de services régionaux de la Péninsule acadienne.

Le service d’urbanisme Commission de services régionaux doit d’abord établir un bilan du territoire. Selon ses meilleures estimations, Miscou, dont la superficie couvre 16 657 acres, compte environ 779 acres de bleuetières. Près de la moitié de l’île est composée de tourbières et il reste environ 24% de terres forestières.

Deux ans et demi pourraient s’écouler avant que de nouveaux règlements soient élaborés et approuvés par le ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux.

Jean-Baptiste Bezeau demande au gouvernement provincial d’imposer un moratoire de deux ans sur le développement de nouvelles bleuetières.

«Il y a encore d’autres bleuetières qui n’ont pas encore été comptées dans les statistiques. Au printemps, il y aura peut-être 1000 acres de bleuetières et moins de terres boisées.»

Parfois, il se demande s’il ne faudrait pas prendre des mesures pacifiques au printemps pour entraver le travail des producteurs de bleuets.

«Je sais que le gouvernement nous aide, mais c’est long. Ça dépend de ce que les producteurs font ce printemps, s’ils vont continuer ou pas. Si ça prend trop de temps, il va falloir faire comme on déjà fait, on va dans le bois pour les arrêter.»

Le comité de sauvegarde travaille aussi de près avec Wilfred Roussel, député de Shippagan-Lamèque-Miscou. C’est M. Roussel qui a proposé à M. Bezeau de créer un comité pour travailler sur la révision du plan d’aménagement rural.

«Il n’y a pas beaucoup de lois pour encadrer le développement agricole sur l’île. Il y a un règlement, mais il est assez général. Il ne dit pas par exemple que seulement un tel pourcentage de l’île peut être consacré au développement de bleuetières.»