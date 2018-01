Le fraudeur Paul LeBlanc connaîtra bientôt sa sentence

L’audience de détermination de la peine de Paul LeBlanc, cet ancien vice-président d’Assomption Vie qui a reconnu sa culpabilité à des accusations de fraude, a commencé mercredi au Palais de justice de Moncton.

Patricia LeBlanc-Bird a tenté d’obtenir des renseignements sur les investissements de son père, Norman LeBlanc, chez Assomption Vie après son décès. La fille de l’homme décédé en 2014 était l’une de ses héritières.

Frustrée par des délais entourant une demande d’accès à son compte en ligne, elle a décidé de retirer son argent d’Assomption Vie. C’est ainsi qu’un lundi matin de septembre 2015, elle a déclenché un processus qui lui a fait découvrir que les millions de dollars dont sa famille espérait hériter n’existaient pas.

«Elles (les deux filles de Norman LeBlanc et leur mère) croyaient qu’elles allaient obtenir un héritage de 7 à 8 millions de dollars du défunt. Elles ont découvert qu’il n’avait pas de tels investissements à Assomption Vie. Après avoir effectué des calculs, elles se sont même aperçues qu’elles doivent de l’argent», a affirmé jeudi le procureur de la Couronne Stephen Holt.

«Les employés impliqués dans les premiers moments de ce dossier n’arrivaient pas à comprendre ce qui se passait. Imaginez le malaise des employés qui ont dû aviser les clients qu’ils ne trouvaient aucune trace de leurs investissements», a mentionné Réjean Boudreau, vice-président, chef du développement organisationnel chez Assomption Vie, dans sa déclaration de la victime.

Me Holt a présenté un document de 17 pages contenant les faits avancés par la Couronne devant le juge de la Cour du Banc de la Reine Zoëlle Dionne. Il indique que Paul LeBlanc a fait des prêts au nom de ses victimes à leur insu et qu’il a préparé de faux rapports avec un logiciel permettant de modifier des documents PDF. Elle indique également que des quantités importantes de documents contenant des informations pertinentes au dossier ont été déchiquetés.

L’accusé a plaidé coupable en janvier à une accusation de fraude d’une valeur de plus de 5000$. Mercredi, il a plaidé coupable à une accusation d’avoir falsifié des documents et à une deuxième accusation de fraude de plus de 5000$. Cinq autres accusations ont été retirées.

Le procureur demande une peine de trois ans d’emprisonnement, en plus de la restitution de la somme de 368 000$ à Assomption Vie et à Ethel LeBlanc.

Victime de harcèlement

L’avocat de la défense, Michael Crystal, a déclaré, mercredi après-midi, que son client avait été victime de harcèlement de la part de Norman LeBlanc dans cette affaire.

«J’anticipe que vous allez entendre des preuves comme quoi Paul LeBlanc, pendant 15 ans, a fait l’objet d’intimidation dans une relation comme que je n’en ai jamais vu dans mes 26 ans de pratique. Il était virtuellement une souris dans une roue que faisait tourner Norman LeBlanc.»

L’avocat de la défense a appelé trois témoins à la barre, mercredi après-midi. Louis Malenfant, professeur retraité de l’Université de Moncton, Denis Losier, ancien PDG d’Assomption Vie, et Larry Boudreau, ancien patron et collègue de Paul LeBlanc chez Assomption Vie, ont tous parlé de la confiance qu’ils avaient en Paul LeBlanc.

Ils l’ont décrit comme un bon communicateur, un homme digne de confiance et une personne impliquée dans sa communauté.

L’avocat de Paul LeBlanc a l’intention d’appeler six autres témoins à la barre, dont une psychologue.

Dans le cadre de son plaidoyer, Me Holt a argumenté que même si Paul LeBlanc était victime d’intimidation, il aurait pu mettre fin à son comportement frauduleux, mais il a choisi de ne pas le faire pendant 15 ans.

L’audience de détermination de la peine se poursuivra jeudi devant la Cour du Banc de la Reine de Moncton. Elle doit se terminer vendredi.