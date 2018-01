Le Grand Moncton se prépare à faire face aux défis économiques du futur

Le Grand Moncton se dote d’un premier plan stratégique de développement régional. Cette stratégie qui mise sur la collaboration, l’immigration et la jeunesse a été dévoilée mercredi à la Place Resurgo.

Ce plan, un document de 50 pages, doit encadrer le développement économique des municipalités de Moncton, de Dieppe et de Riverview tout en incitant ces villes à travailler ensemble au cours des cinq prochaines années.

Frédéric Gionet, vice-président intelligence d’affaires et opérations à la corporation de développement économique 3+, a présenté ce plan à la communauté d’affaires.

«Principalement, c’est pour coordonner les effectifs de 3+ et les effectifs de développement économique des municipalités pour qu’on travaille comme une belle grande famille. C’est aussi d’aller rejoindre les organismes et les institutions importantes au développement économique comme les universités et les aéroports», a expliqué M. Gionet à l’Acadie Nouvelle.

Quoique l’économie n’est pas en déclin dans le Grand Moncton, elle n’est pas ce qu’elle a déjà été. La croissance a grandement ralenti.

«Pendant 25 à 30 ans, la région a vraiment connu une expansion économique incroyable. Chez nous à Dieppe, on parle de 12% à 15% de croissance chaque année, mais les temps ont changé. Maintenant, on parle d’une croissance de 1,5%. C’est difficile à vivre quand tu as vécu des décennies de 12% à 15%. Nous devons dynamiser notre économie et l’immigration jouera un grand rôle», a souligné le maire de Dieppe, Yvon LaPierre.

Bernard Lord, nouveau président du Conseil de leadership en économie. – Acadie Nouvelle: Patrick Lacelle Le président-directeur général de la corporation de développement économique 3+. – Acadie Nouvelle: Patrick Lacelle

L’ancien premier ministre, Bernard Lord, est aujourd’hui le grand patron de Medavie et le nouveau président du Conseil de leadership en économie. Il a rappelé l’urgence d’agir aux municipalités et les a incités à travailler ensemble.

«C’est plaisant de voir tout le monde parler d’une même voix parce que nous faisons face à de nouveaux défis, mais nous savons aussi qu’il y a de très belles occasions à saisir lorsque nous travaillons ensemble. C’est rassurant pour la communauté d’affaires de voir les dirigeants municipaux travailler ensemble, main dans la main», a lancé M. Lord.

Pour faire face à ces défis, 3+, l’organisme qui a développé le plan stratégique mise grandement sur la croissance de la population par l’immigration. L’objectif est de taille. Actuellement, le Grand Moncton accueille de 800 à 900 nouveaux arrivants par année. Le but, dès 2022, est d’en recevoir de 2000 à 3000 par année. C’est le facteur «dominant» de la croissance.

«L’engouement est là. On est allé faire une campagne de recrutement à Paris et à Bruxelles après Noël, avec Destination Canada, et on a reçu 1000 curriculum vitae. Il y a un engouement pour le Canada. On doit se vendre comme le Canada, mais on doit leur faire savoir qu’à l’Est du Canada, il y a quelque chose de vraiment unique», reconnaît M. Gionet.

La migration intraprovinciale, du Nord au Sud de la province, a ralenti. L’arrivée de gens provenant d’autres pays, elle, a crû de beaucoup depuis les dernières années. Nous sommes sur la bonne voie.

«On a observé 394% de croissance en termes d’immigrants, de recensement à recensement (2011 à 2016). Du jamais vu au Canada!», assure M. Gionet.

La jeunesse est un autre grand facteur sur lequel mise la région pour son développement économique. Plusieurs entreprises des autres provinces embauchent des étudiants sortant des institutions postsecondaires du Nouveau-Brunswick. Le président-directeur général de 3+, Éric Mourant, a invité la communauté d’affaires du Grand Moncton à faire de même.

«La possibilité d’embaucher des candidats sortants de nos collèges et de nos universités existe, faites-en des employés de haute valeur pour vos entreprises», a-t-il lancé.

Selon le recensement de 2016, la région métropolitaine de Moncton compte 144 000 habitants. De 2011 à 2016, sa population a augmenté de 4%, soit sous la moyenne nationale de 5%.

La croissance du Grand Moncton a tout de même été plus élevée que les autres petits et moyens centres urbains du Canada atlantique, à l’exception de Charlottetown et de St. John’s. Charlottetown a connu une forte hausse de son taux d’immigration.