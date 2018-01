Discours sur l’état du N.-B.: 20 M $ de plus pour l’innovation

Le Nouveau-Brunswick promet d’en faire plus pour aider les entreprises à diversifier leurs marchés dans le sillage du conflit sur le bois d’oeuvre et de la renégociation de l’ALÉNA.

La province a l’intention d’investir 20 millions $ au cours du prochain exercice financier pour améliorer la compétitivité des entreprises à l’échelle internationale.

Le premier ministre Brian Gallant en a fait l’annonce lors de son discours sur l’État de la province, jeudi soir, devant la Chambre de commerce de Fredericton.

Une partie de cet argent servira à financer la recherche et le développement ainsi que la commercialisation dans les entreprises en démarrage.

Du financement en capital sera également disponible pour les petites entreprises qui souhaitent moderniser leurs installations en vue d’exporter leurs produits.

Lors de son discours, M. Gallant a qualifié «les visions protectionnistes qui semblent gagner du terrain aux États-Unis» de l’un des plus grands défis auxquels fait face la province.

Le premier ministre a rappelé que le Nouveau-Brunswick est la province canadienne avec l’économie la plus dépendante des exportations et que 90% de ses exportations se font vers les États-Unis.

«Nous devons aider les entreprises à être compétitives et à innover le plus possible avec ce climat de protectionnisme que nous voyons aux États-Unis.»

«Il faut diversifier nos marchés. Il faut être le plus innovateur possible pour que nos industries soient toujours en train de chercher des façons de faire les choses plus efficacement pour être capable d’envoyer leurs produits et leurs services aux États-Unis, mais aussi pour trouver de nouveaux marchés autour du monde.»

«Nous avons une merveilleuse province»

Les domaines de l’énergie, des fruits de mer, de la forêt et du tourisme font notamment partie des secteurs visés par le gouvernement.

Fredericton investira davantage dans le Fonds des pêches de l’Atlantique pour aider les producteurs de fruits de mer à profiter de nouveaux débouchés commerciaux sur le plan mondial.

Du côté de l’industrie forestière, le premier ministre a promis de travailler avec le gouvernement fédéral afin d’intensifier la lutte contre la tordeuse des bourgeons de l’épinette.

La province espère aussi pouvoir augmenter ses exportations d’énergie.

Brian Gallant a également rappelé l’objectif de son gouvernement de faire croître les dépenses des touristes de passage dans la province de 700 millions $ d’ici 2025.

«Nous avons une merveilleuse province. Nous avons tellement à offrir. Et nous pensons qu’en faisant les investissements stratégiques nécessaires nous pourrons faire croître ce secteur important de notre économie.»

M. Gallant n’a pas précisé comment les 20 millions $ promis allaient être distribués entre les différents secteurs.

Le premier ministre a aussi profité de son discours pour souligner le premier anniversaire de la crise du verglas qui a dévasté le Nord-Est et l’Est de la province l’an dernier.

«Je suis encore remplie d’admiration et inspiré par la façon dont les communautés se sont entraidées. C’était fantastique de voir les personnes dans les régions qui n’étaient pas affectées ou un peu moins affectées venir en aide aux régions plus affectées. C’était vraiment spécial de voir les gens du Nouveau-Brunswick se rassembler.»