Fraudes: Paul LeBlanc dit avoir voulu satisfaire un client difficile

L’ancien vice-président d’Assomption Vie a raconté comment les pressions incessantes d’un de ses clients l’ont poussé à détourner plusieurs centaines de milliers de dollars.

L’affaire a éclaté au grand jour en 2015, lorsque Patricia LeBlanc-Bird a tenté d’obtenir des renseignements sur les investissements de son père, Norman LeBlanc, décédé en 2014. Alors qu’elle et sa soeur croyaient obtenir un héritage de 7 à 8 millions $, elles ont découvert que les investissements n’existaient pas et qu’elles devaient de l’argent.

Paul LeBlanc a plaidé coupable à deux accusations de fraude de plus de 5000$ et à une accusation d’avoir falsifié des documents. L’accusé a témoigné jeudi après-midi à la Cour du Banc de la Reine de Moncton, au deuxième jour de l’audience de détermination de la peine.

L’accusé, Paul LeBlanc, a commencé à servir Norman LeBlanc en 1996 alors qu’il travaillait comme gestionnaire de comptes à la Banque Royale de Moncton. Sa mission était d’éviter que ce client important ne transfère ses avoirs dans une autre institution financière.

L’accusé affirme que son client l’appelait plusieurs fois par jour pour exiger des rendements toujours plus performants.

«C’est devenu une relation très pénible, frustrante et qui demandait beaucoup de temps, raconte-t-il. Ce n’est pas quelqu’un qui acceptait de se faire dire non.»

Il affirme avoir tenté de le référer à un collègue à plusieurs reprises, mais Norman LeBlanc tenait à ce qu’il continue de gérer son portefeuille, même lorsque Paul LeBlanc a commencé à travailler pour Assomption Vie en 2000.

Paul LeBlanc affirme que son client a été jusqu’à lui demander de tondre son gazon et de faire des commissions pour lui.

«J’ai essayé de garder le client satisfait, souffle-t-il dans un sanglot. C’était un problème que je ne pouvais pas résoudre.»

La fraude s’est étalée du 1er mai 2000 au 22 septembre 2015. L’accusé avait notamment promis à Norman LeBlanc des rendements faramineux, de près de 85% par an.

«Ce n’était jamais assez bon. Je suis devenu stressé. Je ne pouvais plus continuer à essayer de le satisfaire de façon régulière», témoigne Paul LeBlanc.

D’après les faits présentés par la Couronne, l’ex-employé a fait des prêts au nom de ses clients à leur insu et a créé de faux relevés de comptes dans le but de leur faire croire que les investissements qu’ils détenaient chez Assomption avaient une valeur beaucoup plus élevée qu’en réalité.

Paul LeBlanc avait imité des signatures et modifié des adresses de clients afin d’éviter que ceux-ci reçoivent de la documentation qui aurait révélé l’existence de prêts. Il a également détruit de nombreux éléments de preuve en les passant dans une déchiqueteuse.

Pour Assomption Vie, les pertes s’élèvent à 302 355 $, tandis que pour Ethel LeBLanc, l’une des cinq victimes, elles sont de 65 313 $.

Devant la cour, Paul LeBlanc a exprimé des remords.

«Je ne pourrai jamais me pardonner. Ce qui est arrivé, ce n’est pas qui je suis.»

«Je regrette sincèrement. Je me sens horrible pour tout le monde. J’aime travailler. Ce que je regrette le plus, c’est que je ne peux le changer», ajoute-t-il dans un sanglot.

Selon la défense, il n’y a pas de preuve que Paul LeBlanc a profité de ces activités illégales. L’accusé estime même avoir déboursé de sa poche plus de 200 000$ pour effectuer les paiements des prêts frauduleux.

De son côté, le procureur demande une peine de trois ans d’emprisonnement, en plus de la restitution de la somme de 368 000$ à Assomption Vie et à Ethel LeBlanc.

L’avocat de M. LeBlanc, Michael Crystal, évoque une «tragédie humaine». Il tentera d’obtenir une peine avec sursis au terme de la dernière journée d’audience, vendredi.

Au cours de la journée, plusieurs ex-collègues se sont succédé à la barre, présentant M. LeBlanc comme un banquier brillant, attaché à la satisfaction de la clientèle et qui n’aimait pas la confrontation.

«Il aurait fait n’importe quoi pour que les choses roulent», affirme Claude Gallant qui a côtoyé l’accusé à la Banque Royale.

Paul LeBlanc doit aussi se défendre contre son ancien employeur. Assomption Vie a intenté une poursuite civile et réclame des dommages et intérêts pour les torts causés. L’entreprise estime avoir perdu des ventes de plus de 1 million $ parce que des clients ont investi ailleurs.