Un Acadien crée un club de barbus pour aider son prochain

Jeff Landry, originaire de Bertrand, dans la Péninsule acadienne, a toujours souhaité faire une différence dans sa communauté. L’homme de 40 ans ne se reconnaissait cependant pas dans les organismes de bienfaisance traditionnels comme les Chevaliers de Colomb ou le Club Richelieu. Dans sa ville d’adoption de Québec, il a alors décidé de fonder un groupe pour une nouvelle génération, le «Gentlemen’s Beard Club Québec».

Le groupe rassemble non seulement de sympathiques barbus, mais aussi les femmes et même les imberbes. L’objectif des membres est d’aider son prochain et de faire une différence dans leur communauté.

«Quand j’étais jeune, on faisait tous du bénévolat. Mon père était membre des Chevaliers de Colomb et ma mère était infirmière. Elle se rendait bénévolement au foyer de Bertrand pour prendre la pression des gens gratuitement. Quand j’étais un peu plus vieux, j’ai servi à la messe et je faisais du bénévolat à la paroisse», explique l’ancien membre des Forces armées canadiennes.

D’ailleurs, c’est l’envie de faire une différence dans le monde qui a poussé Jeff Landry à devenir s’enrôler dans l’armée. Après avoir pris sa retraite des Forces armées canadiennes, le barbu acadien souhaitait s’impliquer autrement à Québec, où il habite maintenant avec sa conjointe.

Comme son père l’a fait avant lui, Jeff Landry a songé à devenir un Chevalier de Colomb. Il s’est aussi intéressé au potentiel du club Rotary et du club Richelieu. Il n’arrivait cependant à s’identifier avec ces groupes. Les groupes sociaux pour les Anciens Combattants ne l’intéressaient pas non plus.

Il s’est donc tourné vers les médias sociaux. Il a joint des groupes de «Gentlemen’s Beard Club» sur Facebook. À travers d’une page Facebook locale à Québec, il a trouvé quelqu’un avec qui il partageait plusieurs intérêts en commun.

«Il pensait un peu comme moi. On ne se connaissait pas, mais on s’est mis à jaser. Éventuellement, on a décidé d’agir. Comme on n’est pas experts en administration publique, il fallait voir ce qu’on pouvait faire. Au début on a tout payé de nos propres poches. C’était important pour nous que ça soit fait dans les règles. On est enregistré comme un organisme à but non lucratif.»

Le groupe est sans affiliation religieuse, commerciale ou politique.

«On s’est rendu compte que la génération de gens de 25 ans à 45 ans a le goût d’aider la communauté, mais c’est difficile de s’identifier avec les organismes existants. On est parti avec l’idée que tout le monde est accepté. L’important c’est d’avoir envie d’aider et de socialiser un peu.»

Bien entendu, les barbes seront tout de même à l’honneur. L’organisme compte éventuellement tenir une compétition de barbes pour récolter des fonds qui permettront de mettre en œuvre différents projets.

Jeff Landry espère aussi que l’idée fasse son chemin. Pourrait-il un jour avoir des organismes semblables au Nouveau-Brunswick?

«Il y a déjà quelqu’un à Edmundston qui est intéressé. Les gens veulent en savoir plus.»