Deux adolescents portés disparus à Moncton

La GRC de Moncton sollicite l’aide du public pour retrouver deux adolescents.

Serena Bourque a été vue pour la dernière fois le 25 janvier sur la rue Myers, à Moncton. Sa disparition a été signalée à la GRC vers 21 h. La police a vérifié plusieurs pistes d’enquête, mais aucune n’a per mis de retrouver l’adolescente.

Elle est de race blanche, mesure 5 pi 6 po, pèse environ 120 livres et a les yeux bleus et les cheveux bruns. Elle a un tatouage sur la main gauche. On croit qu’elle porte un legging gris et un chandail à capuchon gris sur lequel figure le mot «THRASHER» en lettres jaunes/oranges.

Riley Welner a été vu pour la dernière fois le 24 janvier dans une résidence sur l’avenue Connaught, à Moncton. On croit qu’il pourrait se trouver quelque part entre Moncton et Amherst, en Nouvelle-Écosse.

Il est d’origine jamaïcaine, mesure 4 pi 11 po, pèse environ 130 livres, a les yeux bruns et les cheveux noirs. Il porte des lunettes. La dernière fois qu’on l’a vu, il portait un manteau marron, un chandail en molleton rouge sous le manteau, des bottes marron, un pantalon en molleton gris et une tuque foncée.

On ignore si les deux disparitions sont reliées.