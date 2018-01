Un passionné lève le voile sur l’origine des noms des villages de la région de Caraquet

Un passionné de toponymie de la Péninsule acadienne a levé le voile sur l’origine et la signification des noms des villages et des Districts de services locaux (DSL) de la grande région de Caraquet.

Patrice-Éloi Mallet a commencé à s’intéresser à la toponymie lors de l’édition 2009 du Congrès mondial acadien, dans la Péninsule acadienne. L’agent de développement de l’Université de Moncton a prononcé une conférence, jeudi, sur la toponymie de Caraquet et de ses environs.

«On a conservé pour beaucoup de lieux le fait amérindien», remarque-t-il, lorsque l’Acadie Nouvelle lui demande ce qui le marque dans l’origine des noms de villes.

«Par l’affinité, par les amitiés avec les Amérindiens, on conservait les noms, même si c’était malhabile parce que c’est à l’oreille. Caraquet, c’était Kalaket à l’origine. On a coupé dans les syllabes», affirme Patrice-Éloi Mallet.

Le toponyme serait d’origine micmaque et signifierait «la rencontre de deux rivières». Mais il y a une autre hypothèse: le nom pourrait faire référence à un bateau, la caraque.

M. Mallet ajoute que les autochtones ne baptisent pas les lieux, ils les définissent. Il cite en exemple l’origine du terme «poke» dans les noms de Pokemouche, Pokeshaw et Pokesudie.

«J’ai constaté en étudiant un peu le coin de Caraquet, les trois extrémités à l’est à l’ouest et au sud qu’il y a trois poke. Qu’est-ce que l’amérindien voulait bien dire et en fouillant, on fait référence à une largeur. Soit qu’elle est étroite ou évasée. Que ce soit un passage, une rivière ou une embouchure», explique le passionné de toponymie.

Des mystères à percer

Il y a toutefois des villages dont l’origine exacte du nom reste inconnue. C’est le cas de Bertrand et de Saint-Léolin.

«On n’arrive pas à trouver la source. Dans le cas de Bertrand, est-ce que c’était un premier colon, ou bien un visiteur ou un constructeur… Et Saint-Léolin, c’est aussi une invention acadienne, parce qu’il n’a jamais existé de Saint-Léolin. Est-ce qu’on peut dire c’était quel Léolin?», souligne-t-il.

L’homme a fait des recherches pour percer le mystère, sans succès.

«J’ai fouillé. J’ai demandé à des historiens, à des professeurs d’histoire de me trouver la source. Est-ce que c’est Jules Bertrand, ou Bertrand Robichaud? Et on n’y arrive pas», dit-il.

Dans le cas de Village-des-Poirier, il présume que c’est en l’honneur des premières familles du coin qui portaient le nom de famille des Poirier.

«Il y a des lieux comme Village-des-Poirier qui ne sont pas dans les bases de données de la province. Mais il ne faut pas blâmer les gens sur les tables. Souvent, c’est à cause du fait qu’ils n’ont pas été sensibilisés au fait qu’il y a un hameau, un petit coin à Maisonnette, qui s’appelle Poirier», souligne-t-il.

Se réapproprier l’origine des noms

Patrice-Éloi Mallet aimerait partager ses trouvailles avec la Commission des services régionaux (CSR) de la Péninsule acadienne. Il aimerait que la région se réapproprie sa toponymie.

«J’observe les panneaux aux entrées des DSL… à Évangéline, se sont des étoiles. Pourquoi ce n’est pas la photo d’Évangéline? Pourquoi quand tu arrives à Brantville ce sont des sapins? Le nom n’a pas rapport avec des sapins. Brantville c’est le canard de Brant, c’est la bernache cravant», dit-il.

Patrice-Éloi Mallet préférerait que les indications fassent directement référence à l’origine du nom.

«J’aimerais que l’on s’approprie notre patrimoine toponymique et qu’à chaque entrée de ville, de village, de hameaux et de lieux dits, on pourrait avoir par exemple… Le père Joseph-Marie Paquet, c’est lui…. On aurait père Paquet vous souhaite la bienvenue. Ou Évangéline vous souhaite la bienvenue», suggère-t-il.