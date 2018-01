Cannabis contaminé: plus de 130 clients accusent Organigram

Le producteur de marijuana médicinale Organigram est visé par un projet de recours collectif. Des dizaines de clients soutiennent être tombés malades après avoir consommé le produit.

Déposé par le cabinet d’avocat Wagners Law en mars, l’acte de poursuite allègue qu’Organigram a fait preuve de négligence et a rompu la confiance qui la liait avec ses clients qui croyaient acheter un produit biologique.

En janvier 2017, le producteur de Moncton avait lancé un rappel volontaire pour toute la marijuana produite du 1er février au 16 décembre 2016, après que des tests aient révélé la présence de deux pesticides, le myclobutanil et le bifenazate. Par la suite, l’entreprise a annoncé que tous les clients non assurés concernés pourraient bénéficier d’un crédit correspondant à leur achat.

La principale compensation demandée était alors le remboursement de ces produits. Le recours a été amendé il y a quelques semaines: les plaignants réclament désormais d’être également dédommagés pour les maux physiques qu’ils auraient subis.

De nombreux clients se plaignent de nausées, de vomissements et d’étourdissements, affirme l’avocate Maddy Carter, de la firme Wagners Law.

«Il y a aussi des problèmes intestinaux et certaines personnes ont ressenti des irritations de la peau.»

La firme d’Halifax aurait reçu des appels de plus de 130 consommateurs désireux de connaître les possibilités de recours. Selon l’avocate, près de 4000 personnes auraient consommé le produit avant qu’il ne soit rappelé.

Une grande partie de ces clients sont donc potentiellement concernés par le recours, car considérés comme des potentielles victimes du dommage commun, quand bien même ils n’auraient pas expressément manifesté leur adhésion.

La représentante proposée du recours, Dawn Rae Downton, a consommé de la marijuana produite par Organigram pendant huit moins pour soulager ses problèmes d’arthrite.

En entrevue avec la CBC, la résidente d’Halifax a raconté comment elle a décidé d’arrêter à la suite d’une perte de poids et d’un état de fatigue accompagné de nausées et de vomissements quotidiens.

Le producteur compte bien se défendre en cour de ces allégations.

«Pour le moment, nous ne pouvons pas commenter sur le litige en cours, mais nous pouvons confirmer qu’à cette heure, nous n’avons aucune preuve médicale d’effets indésirables pour la santé», a indiqué le directeur commercial d’Organigram, Ray Gracewood, contacté lundi par l’Acadie Nouvelle.

Une problématique commune

Maddy Carter précise que la cause sera présentée en cour le 19 juin. La poursuite ne se rendra à l’étape du procès que si la cour l’autorise.

«Nous essaierons de montrer qu’il y a une problématique commune partagée par les membres du recours et qu’il serait efficace de mêler ces plaintes individuelles en un seul procès», explique l’avocate.

Depuis l’éclatement du scandale, l’entreprise de Moncton a perdu sa certification biologique et a mis en place des procédures plus strictes pour cultiver et tester ses produits. Cependant, l’enquête menée par Organigram avec l’aide de Santé Canada et d’experts indépendants n’a pas permis de déterminer l’origine de la contamination.