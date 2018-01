Deux hommes grièvement blessés dans une explosion à Cap-Pelé

Le District du Sud-Est de la GRC mène une enquête en lien avec une explosion dans laquelle deux hommes ont été grièvement blessés. L’incident est survenu dans une résidence de Cap-Pelé.

Le 27 janvier, vers 15h, des policiers du Détachement de Shediac de la GRC, des pompiers du service des incendies de Shediac ainsi que du personnel des services médicaux d’urgence se sont rendus à une maison de la rue Dora, à Cap-Pelé, après une explosion dans le garage attenant à la maison.

Deux hommes ont été amenés à l’hôpital. Ils ont subi des brûlures graves et sont dans un état critique. Une femme et un jeune enfant se trouvaient également dans la maison au moment de l’explosion, mais ils n’ont pas été blessés.

Le 28 janvier, des policiers ont exécuté un mandat de perquisition dans la résidence. Ils ont saisi plus de 100 atomiseurs de butane qui étaient pleins et plus de 300 autres qui étaient vides. Ils ont aussi saisi des plantes de marijuana.

La police croit que le garage servait de laboratoire illicite où l’on produisait de l’huile de haschisch à partir d’huile de cannabis extraite au butane (BHO).

Pour le moment, aucune arrestation n’a été faite et aucune accusation n’a été portée.

L’enquête se poursuit.

Quiconque a des renseignements au sujet de l’incident est prié de communiquer avec le Détachement de Shediac au 506-533-5151.