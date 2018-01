École Galion des Appalaches: une fuite de gaz force l’évacuation

À peine viennent-ils d’amménager dans leur nouvelle école que les élèves du Galion des Appalaches de Campbellton sont de nouveau en congé. Et cette fois, la météo n’est pas en cause.

Ouverte il y a quelques semaines à peine, l’école a dû fermer ses portes tôt lundi en raison de la détection d’un problème du système de chauffage. Plus précisément une fuite dans le système fonctionnant au gaz propane.

L’alerte a été lancée vers 4h20 après qu’un employé de l’école ait détecté une odeur de gaz à sa sortie du bâtiment. Ce gaz provenait des réservoirs de la compagnie Irving situés à l’arrière de l’école.

«Il a immédiatement contacté les autorités pour signifier le problème ainsi que la compagnie qui a dépêché un technicien sur les lieux pour réparer la fuite», confirme le chef de la brigade des incendies de Campbellton, Rick McNaughton.

Selon ce dernier, le gaz est demeuré confiné à l’extérieur du bâtiment tout au long des procédures.

Toutefois, en raison de la nature dangereuse du problème, le quartier immédiat de l’école – rue Arran ainsi que les rues adjacentes – a été évacué par mesure de précaution, soit près de 400 personnes.

Celles-ci ont été dirigées vers le Centre civique qui a servi de lieu d’hébergement d’urgence.

«D’autres ont préféré se rendre chez des connaissances ou de la famille, c’était leur choix. Par contre le mot d’ordre était d’évacuer, peu importe où. L’école est située dans un quartier résidentiel, on ne court pas de risque inutile dans ce genre de situation», indique le chef pompier pour qui il s’agissait d’une bonne occasion de mettre en pratique le plan d’urgence.

«Tout s’est passé rapidement et dans l’ordre. On a coordonné nos efforts avec la GRC pour aviser les gens de quitter leur résidence. Ça s’est bien passé aussi au Centre civique. C’était une belle réussite d’équipe», croit le pompier.

L’incident a été de courte durée. La fuite a rapidement été colmatée, si bien que les personnes évacuées ont pu regagner leur demeure peu avant 7h.

Aux premières loges

Parmi les évacués, on retrouve notamment la mairesse de Campbellton, Stéphanie Anglehart-Paulin, qui habite à deux pas de l’école. Celle-ci a du coup eu un avant-goût privilégié du déroulement des opérations lors de l’instauration des mesures d’urgence dans sa ville. Selon elle, l’efficacité du plan a été mise à l’épreuve et a passé le test.

«Je suis très contente de la façon dont tout le monde est intervenu dans cette situation d’urgence. On a fait un petit débreffage par la suite et on était vraiment satisfait. Il y a certainement quelques petites choses qu’il faudra ajuster ici et là, mais dans l’ensemble, l’évacuation a été un succès et c’est bon signe», estime-t-elle, ajoutant être soulagée que tout se soit bien terminé malgré l’obligation d’évacuer de nombreux citoyens.

«On est très chanceux que quelqu’un se soit aperçu de cette fuite avant qu’il y ait des dégâts. Car les conséquences auraient pu être beaucoup plus sérieuses si ça s’était produit durant les heures de classe. On parle ici d’un établissement contenant plus de 600 élèves avec également beaucoup d’enseignants et autres employés. On retrouve 18 000 litres de propane dans ces réservoirs, c’est beaucoup. S’ils avaient explosé, on estime que cela aurait eu des conséquences sur environ 3000 pieds carrés. L’école serait donc partie en cendre, tout comme une bonne partie des résidences des rues Arran et Matheson», évoque la mairesse.

Les réservoirs en cause sont utilisés par l’école Galion des Appalaches comme source de chauffage secondaire, la première étant la biomasse (granules de bois). Ceux-ci auraient été remplis tout récemment. L’incident fait toujours l’objet d’une enquête par la compagnie. On ne connaît pas à l’heure actuelle la quantité de propane qui s’est échappée.

À noter que malgré le retour rapide à la normale, le District scolaire francophone Nord-Est a tout de même jugé bon – par mesure préventive – de fermer l’école pour la journée.

Remerciement ministériel

L’incident n’est par ailleurs pas passé inaperçu. De passage à Campbellton dans le cadre du caucus libéral, le premier ministre Brian Gallant a tenu à souligner le travail effectué par les intervenants de Campbellton.

«Je tiens à féliciter tous les premiers répondants – policiers, pompiers et personnel liés à la gestion des urgences – pour les mesures rapides prises pour assurer la sécurité des résidents», a-t-il souligné.